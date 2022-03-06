Путин может обстрелять российские города и обвинить в этом Украину, - СНБО
Российские власти готовятся обстреливать жилые кварталы своих городов вблизи границы и обвинить в этом ВСУ
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.
"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", - заявили в центре.
В СНБО считают, что это может быть использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации.
"С учетом действий российской армии в Украине провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки"", - говорится в сообщении.
Там добавили, что такие сценарии Россия неоднократно использовала как повод для боевых действий в Афганистане, Чечне и Абхазии.
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