Путин может обстрелять российские города и обвинить в этом Украину, - СНБО

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.



"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", - заявили в центре.



В СНБО считают, что это может быть использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации.



"С учетом действий российской армии в Украине провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки"", - говорится в сообщении.



Там добавили, что такие сценарии Россия неоднократно использовала как повод для боевых действий в Афганистане, Чечне и Абхазии.

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