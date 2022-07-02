Путин может "нагнуть" Лукашенко на конфликт с Польшей или Литвой, - Климкин
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российский диктатор Владимир Путин может использовать самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко для провокаций против Польши или Литвы
Об этом сообщает ТСН .
"Я не исключаю, что Путин "нагнет" Лукашенко не на нападение на нас, а он может "нагнуть" его на конфликт в отношении Польши или Литвы, сделать что-то на границе. Не просто так поляки сейчас укрепляют границу", - сказал Климкин.
Он напомнил, что Лукашенко по инициативе Путина уже создал в 2021 году искусственный миграционный кризис.
"Сначала он, как скот, гнал мигрантов и это все было придумано россиянами. А сейчас, если Путин ему скажет: "начинай какую-нибудь перестрелку", ну как начиналась вторая мировая. Вы думаете Лукашенко не начнет? Конечно начнет, он там для чего БТРы вкапывает, на пути к польской границе?" – спросил Климкин.
- 2 июля первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что на блокпостах ужесточили проверки из- за возможных провокаций со стороны Беларуси.
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