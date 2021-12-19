Путин может начать новую войну во время зимней олимпиады в Пекине, - Марк Фейгин
Свои последние войны президент РФ Владимир Путин начинал одновременно с проведением олимпиад. В 2008 г. войну против Грузии российский правитель начал именно в день торжественного открытия летней олимпиады в Пекине
Подобные события имели место и во время вторжения в украинский Крым. На этот раз в феврале 2022 года история может повториться. Только уже в случае новых ударов России по независимой Украине. Такое мнение российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин высказал в ходе обсуждения этого вопроса в эфире Еспресо.TV с украинским журналистом, ведущим программы "Студия Запад" Антом Борковским.
"У меня ощущение, что он (Путин, - ред.) намеренно выдвигает такие требования, которые однозначно будут отвергнуты на Западе. После того он гражданам России объяснит: вы видите, какой коварный Запад, надо ломануться в Китай. Китай, соответственно, раскрывает объятия, потому что у Китая есть стратегические интересы в отношении российского сырья и т. д. А после этого начинается "украинский сценарий".
"И сигнальной ракетой является олимпиада в Пекине, потому что мы помним, что было во время олимпиады 2008 года. Тогда российские войска совершили акт интервенции и войны против Грузии", - отметил Борковский.
Фэйгин согласился с этим утверждением.
"Путин всегда пользуется ситуацией отвлечения внимания, а Олимпиада является глобальным мероприятием, для того чтобы решать свои проблемы", - сказал он.
По словам Марка Фейгина, похожая ситуация была в начале Зимних олимпийских игр в Сочи зимой 2014 года, когда, напомним, начиналось вторжение РФ в украинский Крым. Анексия полуострова стартовала 20 февраля, что отражено на реверсе российской медали "За возвращение Крыма", а Сочинские игры проводились в течение 7-23 февраля того же 2014 года.
"Он и в Сочи пытался их (свои проблемы, - ред.) решать. Туда же, кстати, в Сочи последний раз (к Путину, - ред.) приезжали западные руководители, представители Запада, лидеры западных стран", - подчеркнул Фейгин.
Справка
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут 4-20 февраля в Пекине.
Страны Запада бойкотируют соревнования на дипломатическом уровне.
Из-за допинговых скандалов Россия как отдельное государство-участник к участию в олимпиаде не допущена. Ее спортсмены выступят под флагом не РФ, а своего Олимпийского комитета. Вместо гимна РФ будет играть музыкальное произведение Чайковского.
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