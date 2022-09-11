Путин может мобилизовать 300-400 тыс. "зомбированных" людей, - военный эксперт Притула
Военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула считает, что руководство России держит людей в темноте, чтобы ими легче было управлять
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Вы не представляете жизни в российской глубинке - это полуразрушенные города и села. В этой жизни есть только водка и одна цель - умереть за Россию. Таких людей 300-400 тыс. найдется. Кроме того, ежедневно подрастает 2-3 тыс. россиян, которые достигают 18-летнего возраста", - отметил Притула.
По его словам, за полгода в России соберется около 300 тыс. человек, которых можно призвать сейчас.
"Они выросли "зазомбированными" во время правления Путина. Они не видели другой жизни. Руководство РФ может распоряжаться этим контингентом, из которого только 2-3% способны мыслить", - подчеркнул Притула.
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