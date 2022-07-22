Путин может любое свое поражение выдать россиянам за победу, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Мы прекрасно понимаем, что россияне осознали невозможность захвата украинской столицы. И в этой ситуации держать такое количество сил на севере означало бы не выполнить пропагандистскую цель этой "специальной военной операции" – захват Донецкой и Луганской областей. Хотя и эта цель достигается россиянами с большими проблемами. Сегодня несколько населенных пунктов Луганской области контролируются украинскими войсками, а о контроле над Донетчиной для российских войск даже речи не идет. Однако я не исключаю, что россияне начнут свое наступление в Донецкой области", - пояснил Портников.

Портников убежден, что если Вооруженные силы Украины освободят крупный город или регион от оккупации российскими войсками, Путин сможет выдать это россиянам в качестве победы.

"Я не исключаю, что если Путин потеряет еще какой-то регион Украины, то он будет объяснять россиянам, что это еще один акт "доброй воли". Будет рассказывать, что войска там находились, чтобы отвлечь украинцев от того или иного фронта, который действительно важен. В этом смысле мы должны осознать, что не нужно бояться побеждать россиян и не нужно бояться за лицо Путина, как об этом неоднократно говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Путин и без какой-то помощи сможет любое свое поражение выдать россиянам за победу", - добавил он.

Вечером 20 июля в Херсонской области в оккупированном городе Скадовск раздались взрывы, были слышны выстрелы.

21 июля ОК "Юг" сообщило , что ВСУ уничтожили 6 складов и пункт командования оккупантов.

21 июля советник президента Михаил Подоляк посоветовал россиянам сделать еще один "жест доброй воли" и покинуть Херсон.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb