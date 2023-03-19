Путин может ликвидировать Пригожина, если заподозрит его в политических амбициях, – генерал Маломуж
Генерал армии Украины Николай Маломуж убежден, что Пригожин остается полностью подконтролен Путину
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Пригожин сегодня не может очень пиариться без разрешения Путина. Он полностью подконтролен Путину. ему снова разрешения вербовки в ПВК "Вагнер". Однако, если Путин заподозрит Пригожина в политических амбициях или в игре против него, то по всей вероятности он его физически устранит. Путин еще имеет для этого ресурсы", – пояснил Маломуж.
Генерал подчеркнул, что путинский режим контролирует ситуацию внутри российских элит
"Путин осознает опасность, исходящую от Пригожина. Поэтому его режим пытается контролировать таких радикалов в России. Если они попытаются хоть что-то сказать против Путина и российской армии, то их ждать тюрьма. Тем более Путин подписал соответствующий указ, согласно которому за высказывания против власти и армии можно получить до 15 лет за решеткой. Именно поэтому такие как Пригожин, Гиркин и Кадыров не будут особенно выступать против Путина", - добавил он.
- По данным аналитиков ISW, основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин стремится создать инфоприводы, чтобы оправдать несостоятельность наемников полностью оцепить Бахмут.
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