Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Пригожин сегодня не может очень пиариться без разрешения Путина. Он полностью подконтролен Путину. ему снова разрешения вербовки в ПВК "Вагнер". Однако, если Путин заподозрит Пригожина в политических амбициях или в игре против него, то по всей вероятности он его физически устранит. Путин еще имеет для этого ресурсы", – пояснил Маломуж.

Генерал подчеркнул, что путинский режим контролирует ситуацию внутри российских элит

"Путин осознает опасность, исходящую от Пригожина. Поэтому его режим пытается контролировать таких радикалов в России. Если они попытаются хоть что-то сказать против Путина и российской армии, то их ждать тюрьма. Тем более Путин подписал соответствующий указ, согласно которому за высказывания против власти и армии можно получить до 15 лет за решеткой. Именно поэтому такие как Пригожин, Гиркин и Кадыров не будут особенно выступать против Путина", - добавил он.