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Путин может ликвидировать Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, - Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга

26 ноября, 2022 суббота
12:56
война с Россией

Россия рассматривает варант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины

Об этом сообщает Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга .

По данным источников в российском военном руководстве, Кремль принял решение о радикальном решении вопроса с вовлечением Беларуси в войну против Украины.

По поручению российского диктатора Владимира Путина по его возвращении с последнего саммита ОДКБ, военная разведка РФ может попытаться в ближайшие дни разработать сценарий, предусматривающий либо покушение на Александра Лукашенко, либо его имитацию, с целью окончательного его запугать и побуждать наконец приказать своим войскам непосредственно начать участие. в войне против Украины вместе с русскими войсками.

В российском ГРУ рассматривают сценарий, предусматривающий убийство Лукашенко, в результате чего его обязанности будут возложены на полностью лояльного России и подконтрольного ГРУ действующего генсека ОДКБ Санислава Зася.

По этому сценарию, вскоре после этого Зась должен объявить о присоединении Беларуси к составу России на правах автономного образования, якобы для того, чтобы предотвратить военную угрозу со стороны Украины и Польши. В то же время развернется пропагандистский нарратив о том, что покушение на Лукашенко организовано Вашингтоном.

Такие планы могут свидетельствовать о том, что Москва сейчас рассматривает ОДКБ как неэффективную организацию и делает ставку на попытки получить полный контроль над государствами-членами ОДКБ, обеспечив их интеграцию в Россию или заставив присоединиться к новой версии СССР.

При обоих сценариях покушения на Лукашенко будут представлены сфабрикованные "доказательства причастности Украины и Польши под руководством разведки НАТО", что даст формальный повод для участия белорусской армии в войне против Украины.

Институт Ласинга отмечает, что ГРУ склоняется именно к сценарию с убийством Лукашенко и назначением Зася. Аргумент разведки состоит в том, что самопровозглашенный белорусский лидер поймет, кто действительно стоит за попыткой убийства. После этого, усиливая антиукраинскую и антизападную риторику, Лукашенко будет продолжать маневрировать, уклоняясь от прямого участия Беларуси в боевых действиях на территории Украины.

Аналитики института Ласинга отмечают, что поскольку российские войска уже размещены в Беларуси и туда направлены диверсионные группы, у Лукашенко высокий риск потерять должность и быть замененным российским марионеточным лидером в ближайшее время.

"Россия, скорее всего, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к войне. Но страх потерять власть будет оставаться ключевым препятствием для него на пути к этому шагу. Последние сообщения, поступающие из источников в Москве, подтверждают предварительные выводы аналитиков института и указывают в пользу драматического сценария для Александра Лукашенко", - подытожили в институте Ласинга.

  • 19 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Александр Лукашенко все больше осознает опасность решения открыто присоединиться к войне России против Украины.

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Украина
Польша
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
НАТО
США
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