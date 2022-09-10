Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что на Совбезе РФ обсуждалось изменение планов по войне в Украине. И так будет до тех пор, пока путинский режим не потерпит крах. Будет подбираться один план за другим. И если у них ничего не получится и они будут отступать, то назовут это перегруппировкой сил и начнут ракетные обстрелы Украины, то есть они могут озвучить все, что угодно. Таким образом Путин может абсолютно спокойно объявить, что Россия победила и закончить "специальную военную операцию", - пояснил Портников.

Журналист убежден, что Путин не отказался от своих планов по уничтожению Украины.

"Для Путина есть миллион разных вариантов. Однако ему хотелось бы, чтобы все было иначе. Он искренне хочет заморозить Европу и уничтожить Украину. Европу заморозить уже не получится и уничтожить Украину тоже. Путин для своего внутреннего потребителя может обвинить Украину даже в подорожании продуктов в РФ, поскольку украинцы не хотят садиться за стол переговоров. И это тоже может быть частью его плана", – добавил он.

Российский политолог Андрей Пионтковский убежден, что Путина просто отстранят от власти после освобождения Херсона или уничтожения Крымского моста, а для того даже есть хорошая дата – 7 октября

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