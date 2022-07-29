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Главная война с Россией Путин может изменить стратегию из-за военных неудач России в Украине, - глава минобороны Британии Уоллес

Путин может изменить стратегию из-за военных неудач России в Украине, - глава минобороны Британии Уоллес

29 июля, 2022 пятница
11:37
война с Россией

Министр обороны Великобритании Бен Воллес предполагает, что кремль может перейти к новому плану, поскольку армия РФ терпит неудачу во многих районах Украины

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на слова Воллеса во время эфира SkyNews.

Во время своего выступления британский глава минобороны заявил, что РФ терпит неудачу в "многих местах" в Украине. По мнению Уоллеса, по этой причине президент Путин может снова попытаться изменить стратегию.

"На данный момент россияне терпят неудачи во многих местах фронта... Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D", — сообщил британский министр.

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