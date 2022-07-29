Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на слова Воллеса во время эфира SkyNews.



Во время своего выступления британский глава минобороны заявил, что РФ терпит неудачу в "многих местах" в Украине. По мнению Уоллеса, по этой причине президент Путин может снова попытаться изменить стратегию.



"На данный момент россияне терпят неудачи во многих местах фронта... Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D", — сообщил британский министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb