Путин может использовать открытые в Черном море пути экспорта зерна для нападения на Одессу, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не верит в обещания российского диктатора Владимира Путина не использовать пути для вывоза украинского зерна для нападения на Одессу
Об этом Кулеба написал в twitter .
"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пусты", – убежден Кулеба.
- 3 июня Владимир Путин заверил, что Россия вроде бы не препятствует вывозу украинского зерна за границу и предложил несколько путей его экспорта.
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