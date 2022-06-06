Об этом Кулеба написал в twitter .

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пусты", – убежден Кулеба.

3 июня Владимир Путин заверил, что Россия вроде бы не препятствует вывозу украинского зерна за границу и предложил несколько путей его экспорта.

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