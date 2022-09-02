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Путин может готовить новые силы для наступления в Украине осенью и зимой, – ISW

2 сентября, 2022 пятница
18:59
Мир

Заявление Путина об "антироссийском анклаве" на территории Украины может быть направлено на то, чтобы создать информационные условия для формирования новых сил осенью и зимой

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

" Во время встречи со школьниками в Калининграде Путин заявил, что цель "специальной военной операции" - ликвидация "антироссийского анклава", который формируется в Украине и является экзистенциальной угрозой для российского государства. Путин так же ссылался на концепцию "антироссии" в своей речи 24 февраля, провозглашая "спецоперацию" в Украине , - говорится в отчете.

Отмечается, что повторение заявлений Путина о том, что в Украине нужно ликвидировать "антироссийский анклав", подтверждают его максималистские намерения в отношении Украины. Это заявление также может быть направлено на создание информационных условий для формирования новых сил осенью и зимой.

В украинском Генштабе заявили, что президент России Владимир Путин продлил срок захвата российскими войсками Донецкой области с 31 августа на пока маловероятную целевую дату 15 сентября, и российские войска проводят несколько передислокаций для достижения этой цели.

Кроме того, РФ продолжает реагировать на украинское контрнаступление в Херсонской области, перебрасывая военные конвои на юг Украины через Керченский мост.

"Эти российские развертывания, вероятно, предназначены для создания условий для пересмотренной операции по захвату Донецкой области, но маловероятно, что российские силы достигнут прогресса, необходимого для захвата области до 15 сентября", – считают аналитики.

  • 25 августа стало известно, что президент РФ Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2 390 758 человек.
  • 27 августа первый заместитель командующего ССО 2016-2019 гг. Сергей Кривонос рассказал, что указ президента страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении численности армии означает, что РФ готовится к затяжной войне.

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