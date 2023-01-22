Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Путин и КГБ, когда пришли к власти в РФ, изначально планировали присоединить Беларусь к России. В 2002 году Путин выступил с предложением к Лукашенко присоединить Беларусь к России шестью губерниями. Это тогда вызвало очень большой скандал. Эту политику Путин проводил все время , с самого начала своего президентства", - рассказал Позняк.

Политический деятель рассказал, что Кремль планировал государственный переворот в Беларуси в 2020 году.

"Лукашенко является нелегитимной фигурой в Беларуси. На Западе не признали никаких выборов в Беларуси. Однако для того, чтобы присоединить Беларусь к России, Путину нужно было разобраться с Лукашенко. И это стало проблемой, потому что Лукашенко очень держится за власть. В 2017 году В 2020 году у Путина был большой шанс аннексировать Беларусь, если бы Кремли появился план заменить Лукашенко на пророссийского кандидата. он поддержал протесты. Белорусы сочли бы его своим спасителем", - добавил он.

16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав региональной группировки войск.

По состоянию на 18 января разведка США не нашла подтверждения подготовки наступления российских сил на территорию Украины из Беларуси.

20 января ISW спрогнозировал, когда может быть наступление из Беларуси

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