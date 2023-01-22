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Путин мог аннексировать Беларусь во время протестов в 2020 году, - белорусский диссидент Позняк

22 января, 2023 воскресенье
13:49
война с Россией

Белорусский диссидент Зенон Позняк сообщил, что в Кремле рассматривали план государственного переворота в Беларуси в 2020 году

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Путин и КГБ, когда пришли к власти в РФ, изначально планировали присоединить Беларусь к России. В 2002 году Путин выступил с предложением к Лукашенко присоединить Беларусь к России шестью губерниями. Это тогда вызвало очень большой скандал. Эту политику Путин проводил все время , с самого начала своего президентства", - рассказал Позняк.

Политический деятель рассказал, что Кремль планировал государственный переворот в Беларуси в 2020 году.

"Лукашенко является нелегитимной фигурой в Беларуси. На Западе не признали никаких выборов в Беларуси. Однако для того, чтобы присоединить Беларусь к России, Путину нужно было разобраться с Лукашенко. И это стало проблемой, потому что Лукашенко очень держится за власть. В 2017 году В 2020 году у Путина был большой шанс аннексировать Беларусь, если бы Кремли появился план заменить Лукашенко на пророссийского кандидата. он поддержал протесты. Белорусы сочли бы его своим спасителем", - добавил он.

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Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
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2023, воскресенье
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