Об этом в эфире "Еспресо" рассказал политолог Евгений Магда.

"Объявит ли Россия Украине войну? Я думаю, что нет, потому что объявив Украине войну, Россия признает ее субъектное равенство. Война может быть объявлена только равному государству. Поэтому РФ вбрасывает информацию, что в начале октября будет провозглашена контртеррористическая операция после имитирования инкорпорации новых земель в состав РФ", – считает он.

Магда рассказал о своем видении влияния мобилизации на Россию.

"Мобилизация будет менять Россию по мере того, как гробы или мешки с мертвыми российскими солдатами будут приходить в разные регионы. Объявив мобилизацию, Путин фактически запустил обратный отсчет для своего пребывания у власти. В стране будут люди, которые пройдут войну и увидят, чем есть" российская армия изнутри, а с другой стороны, это будут семьи убитых российских военных", - подытожил политолог.