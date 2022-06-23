Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире всеукраинского телемарафона.

"У нас есть 623 подозреваемых в нашем великом деле по преступлению агрессии. Конечно, это верхушка России по военной сфере, политической, пропаганде. То есть все, кроме Путина, Мишустина и Лаврова, потому что они имеют функциональный иммунитет. Все остальные в статусе подозреваемых у нас есть", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что есть три важнейших преступления во время войны – это военные преступления, геноцид и преступления агрессии.

"Что касается преступлений агрессии, у нас более 20 дел. По геноциду, у нас есть два подозреваемых по поводу призывов к геноциду. Например, Гаспарян — автор книги о денацификации Украины. Часть этой книги была в речи Путина перед тем, как он напал на Украину. И конечно военные преступления, это наша беда, каждый день их 200-300 плюс на сегодняшний день их 18 871", - заявила глава Офиса Генерального прокурора Украины.

На основании доказательств, которые имеет правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутаты ассамблеи считают наиболее вероятным, что МН17 "был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированием российскими военными".

23 июня вице-спикер госдумы России призвал нанести удар по посольству США в Киеве.

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