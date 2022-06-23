Путин, Мишустин и Лавров обладают функциональным иммунитетом. Венедиктова объяснила, почему не возбуждают дела против российской верхушки
Украина имеет 623 подозреваемых по большому делу по преступлениям против украинского народа. Это топ-верхушка РФ
Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире всеукраинского телемарафона.
"У нас есть 623 подозреваемых в нашем великом деле по преступлению агрессии. Конечно, это верхушка России по военной сфере, политической, пропаганде. То есть все, кроме Путина, Мишустина и Лаврова, потому что они имеют функциональный иммунитет. Все остальные в статусе подозреваемых у нас есть", - сказала Венедиктова.
Она добавила, что есть три важнейших преступления во время войны – это военные преступления, геноцид и преступления агрессии.
"Что касается преступлений агрессии, у нас более 20 дел. По геноциду, у нас есть два подозреваемых по поводу призывов к геноциду. Например, Гаспарян — автор книги о денацификации Украины. Часть этой книги была в речи Путина перед тем, как он напал на Украину. И конечно военные преступления, это наша беда, каждый день их 200-300 плюс на сегодняшний день их 18 871", - заявила глава Офиса Генерального прокурора Украины.
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