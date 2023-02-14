Так прокомментировал нынешнее состояние российских войск координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Россияне продолжают страдать от тех же проблем, что и год назад", - заметил Кирби.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о проблемах с логистикой, в том числе с поставкой продовольствия, а также с согласованностью огня и слаженностью подразделений. И это далеко не полный перечень.

"Российская армия и дальше сталкивается со значительными сложностями, они не преодолели этих проблем", - констатировал представитель Белого дома.

Кирби добавил, что Путин продолжает "менять генералов, как носки".