Путин меняет генералов как носки, но это не решает проблем армии РФ, - Белый дом
За год полномасштабной войны против Украины войска РФ не смогли преодолеть ключевых проблем как на поле боя, так и в тылу – даже несмотря на постоянное изменение командования
Так прокомментировал нынешнее состояние российских войск координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Россияне продолжают страдать от тех же проблем, что и год назад", - заметил Кирби.
Он уточнил, что речь идет прежде всего о проблемах с логистикой, в том числе с поставкой продовольствия, а также с согласованностью огня и слаженностью подразделений. И это далеко не полный перечень.
"Российская армия и дальше сталкивается со значительными сложностями, они не преодолели этих проблем", - констатировал представитель Белого дома.
Кирби добавил, что Путин продолжает "менять генералов, как носки".
- Также Джон Кирби назвал главные мотивы визита Джо Байдена в Польшу в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
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