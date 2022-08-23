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Главная война с Россией Путин мечтал о восстановлении Советского Союза, но не учел воли народа Украины, - Княжицкий
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Путин мечтал о восстановлении Советского Союза, но не учел воли народа Украины, - Княжицкий

23 августа, 2022 вторник
17:37
война с Россией Николай Княжицкий

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что Путин мечтает о восстановлении Советского Союза и величии России

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас 100 лет со времени основания Советского Союза. И для Путина, мыслящего этими символами, как любой фашист или нацист, любая круглая дата – это шанс восстановить Советский Союз и свое величие. Он готовился к войне и сейчас решил начать эту войну. Но он как раз не учитывал, что есть воля народа", - объяснил Княжицкий.

Народный депутат подчеркнул, что недооценка украинского народа – главная ошибка Путина.

"Ему казалось, что с украинской властью можно будет договориться, испугать ее, купить или уничтожить, а украинский народ будет подчиняться, как подчиняются сейчас россияне Путину. А украинский народ никому не подчиняется - и это главная ошибка Путина. Он не понял, что этот народ будет защищать свое государство, и я уверен, что сейчас украинцы победят”, - добавил он.


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Украина
Николай Княжицкий
Владимир Путин
военные силы Украины
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