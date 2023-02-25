Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин любит размахивать своей ядерной дубинкой, но уже размахивает очень неуверенно. Он оговорился, что Россия не выходит из договора – только прекращает его временно. И тот же Рябков подчеркнул: мы не будем наращивать наш потенциал. Не будут наращивать они по двум причинам. У них нет ресурсов, во-первых. Символично, между прочим, что в день пребывания Байдена в Киеве они хотели провести демонстративные испытания ракеты "Сармат", которой больше всего угрожают. Это испытание провалилось. А во-вторых, это не имеет никакого смысла. Каждая страна имеет по 1500 боеголовок и по 10 раз готова уничтожить друг друга, так что это просто слова", - пояснил Пионтковский.

По словам политолога, еще более мошенническим было второе героическое обещание Путина.

"На него давит партия и требует проводить ядерные испытания, взрывать ядерные заряды над всем НАТО. Есть такой вице-президент какой-то геополитической академии РФ, его фамилия Сучков, кажется. Он ежедневно появляется на экране и требует немедленно нанести ядерный удар по Йеллоустонскому национальному парку США. По его информации, где-то там проходит основной разлом континентальной Северной Америки, и таким образом можно взорвать Северную Америку. Это серьезно обсуждается и это симптом безумия. Путин шел на встречу с этим фашистским призывом, и действительно, каждое его упоминание о ядерном оружии вызывало реакцию в зале: все вставали и аплодировали, однако ни один человек не понимал, что происходит", - отметил Пионтковский.

Политолог также добавил, что Путин сделал заявление об отказе, о том, что они никогда не будут проводить ядерные испытания и не выйдут из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

"Это совершенно новые мотивы, это уже не ядерный шантаж – это уже подмигивание Западу. Мол, не обращайте внимания, это я для своего населения говорю, пугаю. А на самом деле посмотрите: из договора не выхожу, количество ракет не увеличиваю, испытывать ничего не собираюсь, я вполне способен соблюдать договоры. Вот приехал ко мне товарищ И от товарища Си, мы с ним обсуждаем план мирного урегулирования. Дайте мне спокойно выбраться из этой ситуации", - подчеркнул Пионтковский.