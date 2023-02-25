Путин любит размахивать своей ядерной дубинкой, но уже размахивает очень неуверенно, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский подчеркнул, что Россия не выходит из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин любит размахивать своей ядерной дубинкой, но уже размахивает очень неуверенно. Он оговорился, что Россия не выходит из договора – только прекращает его временно. И тот же Рябков подчеркнул: мы не будем наращивать наш потенциал. Не будут наращивать они по двум причинам. У них нет ресурсов, во-первых. Символично, между прочим, что в день пребывания Байдена в Киеве они хотели провести демонстративные испытания ракеты "Сармат", которой больше всего угрожают. Это испытание провалилось. А во-вторых, это не имеет никакого смысла. Каждая страна имеет по 1500 боеголовок и по 10 раз готова уничтожить друг друга, так что это просто слова", - пояснил Пионтковский.
По словам политолога, еще более мошенническим было второе героическое обещание Путина.
"На него давит партия и требует проводить ядерные испытания, взрывать ядерные заряды над всем НАТО. Есть такой вице-президент какой-то геополитической академии РФ, его фамилия Сучков, кажется. Он ежедневно появляется на экране и требует немедленно нанести ядерный удар по Йеллоустонскому национальному парку США. По его информации, где-то там проходит основной разлом континентальной Северной Америки, и таким образом можно взорвать Северную Америку. Это серьезно обсуждается и это симптом безумия. Путин шел на встречу с этим фашистским призывом, и действительно, каждое его упоминание о ядерном оружии вызывало реакцию в зале: все вставали и аплодировали, однако ни один человек не понимал, что происходит", - отметил Пионтковский.
Политолог также добавил, что Путин сделал заявление об отказе, о том, что они никогда не будут проводить ядерные испытания и не выйдут из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.
"Это совершенно новые мотивы, это уже не ядерный шантаж – это уже подмигивание Западу. Мол, не обращайте внимания, это я для своего населения говорю, пугаю. А на самом деле посмотрите: из договора не выхожу, количество ракет не увеличиваю, испытывать ничего не собираюсь, я вполне способен соблюдать договоры. Вот приехал ко мне товарищ И от товарища Си, мы с ним обсуждаем план мирного урегулирования. Дайте мне спокойно выбраться из этой ситуации", - подчеркнул Пионтковский.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к федеральному собранию и заявил, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. А также приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия. Также президент РФ не исключил, что может "расширить войну" в случае поставки Украине дальнобойного вооружения.
- В послании российского диктатора Владимира Путина к федеральному собранию РФ не были сформулированы конкретные цели или намерения относительно войны в Украине, однако он усилил несколько давних риторических линий, направленных на то, чтобы выиграть больше места и времени для затяжной войны
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