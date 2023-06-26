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Путин, Лукашенко и Пригожин обменялись гарантиями безопасности, как воры в законе, - советник Тихановской Вячорка

26 июня, 2023 понедельник
13:57
Война с Россией

Белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка считает, что приезд Пригожина и вагнеровцев перенесет театр боевых действий и внутренние российские конфликты в Белоруссию

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин не хотел говорить с Пригожиным и попросил об этом Лукашенко. Лукашенко предложил Пригожину скрыть свое лицо, но никто не учел интересов белорусов. Нам, кроме ядерного оружия, привезут еще ядерную тактическую ракету в виде Пригожина с его головорезами. Это перенесет театр военных действий и внутренние российские конфликты на территорию Беларуси. Они говорят, что Лукашенко дал гарантии безопасности Пригожину. Считаю, что Путин дал гарантии безопасности Лукашенко. То есть они все обменялись гарантиями безопасности, как три вора в законе. Друг друга ненавидят, не доверяют, но друг другу нужны" , – подчеркнул Вячорка.

По словам советника Светланы Тихановской, Пригожина и вагнеровцев сейчас нет в Беларуси.

"В Беларуси начались проверки центров, которые открыто помогали вербовать белорусов в ЧВК Вагнера. Кстати, у них провалилась эта кампания, тогда почти никто не вызвался. Сейчас проверяют всех, кто участвовал в работе ЧВК не только в Украине, но и в других регионах. Спецслужбы и Лукашенко понимают риск от приезда Пригожина. Лукашенко попытается перестраховаться. Он хочет иметь подконтрольного Пригожина, но сомневаюсь, что существует такой", - подчеркнул Вячорка.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Предводитель вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .


 

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Мятеж Вагнера
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