Ситуация сейчас такова, что им просто не с чем отступать и возвращаться домой. Поэтому даже когда военная ситуация вынуждает к отступлению, как под Херсоном — в ситуацию вмешивается Путин и запрещает им это делать. Умирайте, пофиг. Ни шагу назад – за нами Москва. И не потому, что ее нужно защищать. А потому, что Москва спросит, а зачем это все было?

Не потому, что нас им станет жалко и станет стыдно за ужасные убийства и разрушения в Украине, совсем нет. А просто себя спросят. Женщины спросят у мужчин — а чего ты без ног? Да ради чего ты воевал? Вот ты вернулся домой калекой – а что принес? Какой смысл? Или матери тех, кто не вернется? Никто тупо не понимает, ради чего они сгнили в массных питательных украинских почвах. Сейчас они пока молчат, потому что ждут и верят, что им рано или поздно объяснят. Но объяснений не будет, потому что их тупо нет.

России как стране нанесен огромный ущерб на всех фронтах. Политическая и экономическая изоляция. Европа перестроила свои энергетические рынки и переходит на поставку газа из других стран. Это означает, что вся инфраструктура и газопроводы перестраиваются, и Россия не вернется на этот рынок в ближайшие десятилетия. И будет сжигать свой газ прямо в воздух или продавать с огромным дисконтом в Китай и Индию. Это огромные потери. Европейцы сели на газовую иглу, но во второй раз они в эту ловушку не попадут.

Обвал рубля, безработица, санкции, технологическая блокада, выход с рынка больших торговых марок и торговых сетей. На то, чтобы они вернулись и снова начали работать, пойдут годы.

Пропагандой все это не объяснить. Ей и так уже немногие верят.

Путину в 14-м году просто удалось выиграть Крым в казино, в котором как раз был ремонт, хаос и менялась охрана

И там же не Путин один этим всем управляет, там целая система чиновников разного калибра, обслуживающая систему, которые окажутся под ударом, потому что их и спросят за смысл или на них свалят ответственность.

Недавно один русский ютубер, фамилии его называть не буду, потому что вы его не любите, очень точно назвал Путина игроком в казино, которому в 14-м году просто посчастливилось выиграть Крым в казино, в котором как раз был ремонт, хаос и менялась охрана. И он в 22-м вернулся снова, полный уверенности, что это было не везение, а его расчет и система, и он знает, как выиграть снова. Но на этот раз везение завершилось, он проиграл все, на что поставил и охрана казино давала ему почки. И он теперь, как полностью проигранный лудоман, тупо не в силах встать из-за стола и продолжает снимать с себя все, что имеет, и ставить на последнее в надежде отыграться. Но мы ведь знаем, что это уже акт отчаяния и судьба его известна заранее.

Проблема в том, что игра эта ведется жизнями людей, а не фишками, а сил встать из-за стола с пустыми карманами русским не хватает.

Ибо какая перспектива? Никто больше ничего не простит и не проглотит. Санкции не снимут, помощи Украине не остановят. Все, на что он надеялся в феврале, не сбылось. Стало даже хуже, потому что на оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской областей мир смотрел сквозь пальцы. А теперь когда мы освободим Херсон и Запорожскую область, то уже не станет так, как было.

Но одновременно это и проблема, потому что заставить их прекратить и отдать наши территории можно только военным путем. Признать и принять поражение и добровольно отдать все самим и возместить ущерб у них просто нет силы воли. И клепки понять, что это уже все.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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