Путин лично разрешил арест журналиста WSJ Гершковича, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест американского корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Это первый арест журналиста по обвинению в шпионаже со времен Холодной войны.
Собеседники издания, знакомые с ситуацией, отметили, что причастность президента РФ к уголовному преследованию "неудобного" иностранного журналиста свидетельствует о том, что в Кремле растет влияние сторонников жесткой линии, направленной на углубление противостояния с Вашингтоном.
Сама инициатива арестовать американского журналиста по обвинению в шпионаже исходила от чиновников российских спецслужб.
Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что это не решение главы Кремля, а "полная прерогатива спецслужб", хотя те подчиняются непосредственно российскому президенту. Поэтому окончательное решение принимал именно он.
Президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила: "Это должно стать настоящим тревожным сигналом не только для США, но и для всего Запада. Это сигнал о том, что Путин не намерен возвращаться к стабильным и надежным отношениям".
В материале говорится, что поскольку война затягивается, Кремль все больше пытается представить ее как "экзистенциальную борьбу" против НАТО, стремящегося уничтожить Россию.
"Такие шаги, как ордер на арест Путина за военные преступления, изданный Международным уголовным судом в прошлом месяце, лишь усилили ощущение руководства России, что ему некуда отступать в конфликте, который, как он ожидает, будет длиться годами", – пишет Bloomberg.
Журналисты предполагают, что россияне могут попытаться обменять Гершковича на бизнесмена Владислава Клюшина, который в США признан виновным в изломах компьютерных сетей компаний и инсайдерской торговли на десятки миллионов долларов. По их данным, Россия по-прежнему настаивала на включении Клюшина в предварительные обмены пленными.
- Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
- А президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
- Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист отрицает обвинения.
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