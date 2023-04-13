Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Это первый арест журналиста по обвинению в шпионаже со времен Холодной войны.

Собеседники издания, знакомые с ситуацией, отметили, что причастность президента РФ к уголовному преследованию "неудобного" иностранного журналиста свидетельствует о том, что в Кремле растет влияние сторонников жесткой линии, направленной на углубление противостояния с Вашингтоном.

Сама инициатива арестовать американского журналиста по обвинению в шпионаже исходила от чиновников российских спецслужб.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что это не решение главы Кремля, а "полная прерогатива спецслужб", хотя те подчиняются непосредственно российскому президенту. Поэтому окончательное решение принимал именно он.

Президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила: "Это должно стать настоящим тревожным сигналом не только для США, но и для всего Запада. Это сигнал о том, что Путин не намерен возвращаться к стабильным и надежным отношениям".

В материале говорится, что поскольку война затягивается, Кремль все больше пытается представить ее как "экзистенциальную борьбу" против НАТО, стремящегося уничтожить Россию.

"Такие шаги, как ордер на арест Путина за военные преступления, изданный Международным уголовным судом в прошлом месяце, лишь усилили ощущение руководства России, что ему некуда отступать в конфликте, который, как он ожидает, будет длиться годами", – пишет Bloomberg.

Журналисты предполагают, что россияне могут попытаться обменять Гершковича на бизнесмена Владислава Клюшина, который в США признан виновным в изломах компьютерных сетей компаний и инсайдерской торговли на десятки миллионов долларов. По их данным, Россия по-прежнему настаивала на включении Клюшина в предварительные обмены пленными.