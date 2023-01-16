Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Все происходящее в Беларуси является угрозой для нас. Все, что сейчас там тренируется, может быть использовано против нас. Мы уже видели чем закончились учения, которые там проводились. Россияне постоянно используют республику Беларусь. Сейчас РФ и украинская армия готовятся к весенней кампании. Зима вносит свои коррективы, сейчас нельзя проводить стратегические наступательные операции, есть много факторов. Украина готовит резервы, партнеры поставляют технику. Наша основная задача - держать оборону, чтобы быть готовыми к весенней кампании, в которой развернутся еще более сильные действия, с новыми силами" , – подчеркнул Костенко.

По словам полковника СБУ, враг будет пытаться проводить стратегические операции.

"Присоединится ли Беларусь к войне - острый вопрос. В настоящее время у нас есть информация, что там нет ударной группировки и они не готовы, политическая ситуация не позволяет. Лукашенко пытается остаться в стороне, как-то помогать, но не прямо применять ВС республики Беларусь. Есть информация, что военнослужащие Беларуси не все поддерживают вторжение в Украину. Российское дипломатическое направление и лично Путин работает над тем, чтобы втянуть Беларусь в войну, чтобы усилить себя и разделить ответственность за войну. кампании в марте, апреле. Когда россияне будут готовы пытаться достичь своих целей. Они не собираются заканчивать войну", - заметил Костенко.

Напомним, 19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль белорусской территории в войне будет повышаться .

О совместных учениях российских и белорусских военных подробно писал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в статье от 9 января.

14 января сообщалось, что в Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой.

Совместные с Россией авиационные учения на территории Беларуси пока не несут угрозы для Украины

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