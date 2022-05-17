Путин лично принимает тактические решения на уровне комбрига, что могло способствовать военным неудачам РФ на Донбассе, - Times

Об этом сообщает The Times .

Западные военные источники утверждают, что Путин лично принимает тактические решения на низком уровне, а такое ручное управление могло способствовать военным неудачам РФ на Донбассе.

По данным собеседников Times Владимир Путин и начальник генерального штаба РФ генерал Валерий Герасимов диктовали основные передвижения своих сил в Украине.

"Мы думаем, что Путин и Герасимов принимают участие в принятии тактических решений на уровне, которого мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", - рассказал источник.

Times отмечает, что в вооруженных силах РФ полковник или бригадный генерал обычно командует двумя БТГ (батальонными тактическими группами), каждая из которых насчитывает около 900 человек. Однако российские БТГ понесли в Украине большие потери потому, если Путин выполняет работу комбрига, он руководит подразделениями, состоящими из 700 – 1000 солдат.

Эксперт сравнил ситуацию с владельцем компании Amazon Джефом Безосом.

"Безос не доставляет вам посылки, он принимает стратегические решения", – сказал собеседник.

27 апреля сообщалось, что Герасимов лично будет руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении.

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