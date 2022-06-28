Путин лично приказал военным обстреливать гражданские объекты в Украине, - Монастырский

Об этом он сказал , комментируя обстрелы торгового центра в Кременчуге.

Монастырский убежден, что президент России Владимир Путин лично приказал военным обстреливать гражданские объекты в Украине. Тактика россиян состоит в том, чтобы спровоцировать как можно большее количество жертв среди мирного населения, когда люди к этому готовы меньше всего.

"Путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или, если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей", – прокомментировал Монастырский.

Фото Виталия Бакуменко

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По состоянию на утро 28 июня число погибших возросло до 18 , 36 человек считаются пропавшими без вести.

Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на российский ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге должно быть увеличение поставок тяжелого вооружения для Украины и усиление санкций против РФ.