Путин лично приказал военным обстреливать гражданские объекты в Украине, - Монастырский
Министр внутренних дел Украины считает, что президент России лично приказал военным обстреливать гражданские объекты в Украине
Об этом он сказал , комментируя обстрелы торгового центра в Кременчуге.
Монастырский убежден, что президент России Владимир Путин лично приказал военным обстреливать гражданские объекты в Украине. Тактика россиян состоит в том, чтобы спровоцировать как можно большее количество жертв среди мирного населения, когда люди к этому готовы меньше всего.
"Путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или, если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей", – прокомментировал Монастырский.
Фото Виталия Бакуменко
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