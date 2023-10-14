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Эксклюзив

Путин либо добивается Мировой войны, либо его ждет судьба Милошевича, – Бессмертный

14 октября, 2023 суббота
14:14
Война в Израиле

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011 гг.) дипломат Роман Бессмертный считает, что именно Путин заинтересован в палестино-израильском конфликте

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Если оценивать ситуацию в Израиле, то в ней выгодоприобретатель один – это московский фюрер. И у него одна дорога: либо Путин добивается Мировой войны, и становится полноправным игроком, и в конце концов с ним сядут за стол переговоров, либо его ждет судьба Милошевича, и достаточно быстрая, уже доказаны факты того, что тренеры российских ЧВК тренировали ХАМАС, БПЛА и частично ракеты поставлялись Ираном, разработка операции осуществлялась при участии Генштаба России и Ирана, техническая поддержка и электроника обеспечивалась Китаем, чем больше будет развиваться ситуация, тем больше эти факты будут. выходить на поверхность", - подчеркнул Бессмертный.

По словам дипломата, в этом дикарском ходе событий есть вещи, которые требуют особого внимания.

"Руководитель ХАМАСА четко задекларировал их цель - освобождение Иерусалима. То есть шла речь об уничтожении государства Израиль. Таким образом видим конструкцию действий, копирующих Крым и агрессию РФ на Донбассе. Здесь повсюду есть след или российский, или Ирана, или, в техническом обеспечении, Китая", - заметил Бессмертный.

  • Палестинская террористическая группировка ХАМАС в субботу, 14 октября, приветствовала позицию президента РФ Владимира Путина и "неутомимые усилия России" в контексте войны с Израилем

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

Впоследствии армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авиву и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром субботы, 14 октября, израильские военные нанесли удар по группировке Хезболла на юге Ливана. По словам Цахала, они поразили цель Хезболлы после того, как был обстрелян один из БПЛА. Кроме того, ЦАХАЛ заявил , что ликвидировал руководителя военно-воздушных сил ХАМАС.

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