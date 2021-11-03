Путин летит в оккупированный Севастополь. Одновременно в Черное море войдет ракетный эсминец ВМС США
Президент РФ Владимир Путин 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в оккупированном Севастополе и встретится с "главой" города Михаилом Развожаевым
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Путин посетит оккупированный Россией Севастополь, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня народного единства.
Также он встретится с главой Севастополя Михаилом Развожаевым.
"Да, завтра (4 ноября, - ред.) президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там и возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с "председателем" Севастополя Михаилом Развожаевым", - сказал Песков.
- Напомним, флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов USS MountWhitney следует к Черному морю. 1 ноября он находился в Стамбуле. Корабль должен присоединиться к другому эсминцу USS Porter, который уже находится в Черном море.
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