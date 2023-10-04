Путин летит в Кыргызстан на саммит СНГ и посетит событие, связанное с ОДКБ
По приглашению лидера Кыргызстана Садыра Жапарова 12 октября президент РФ Владимир Путин посетит страну. В частности, там лидеры государств проведут переговоры и примут участие в событии, связанном с ОДКБ. В то же время 13 октября в Бишкеке планируется саммит Содружества независимых государств (СНГ)
Об этом информируют киргизское СМИ 24.kg и российское ТАСС .
Отмечается, что в рамках визита запланированы двусторонние переговоры Жапарова с Путиным, на которых лидеры стран обсудят "актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества".
Кроме того, планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в киргизском городе Канте.
В то же время на следующий день в столице Кыргызстана должен состояться очередной саммит Содружества независимых государств (СНГ).
По словам главы исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, главы делегаций приняли решение о председательстве в содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседателем стала Россия.
"По предложению Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке", - сказал он.
Лебедев отметил, что решением совета глав государств были продлены полномочия действующего главы исполкома СНГ на очередной трехлетний период.
Также президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сообщил, что участники заседания Совета глав государств СНГ обсудили переименование должности исполнительного секретаря содружества в должность генерального секретаря.
- 30 сентября в Берлине впервые состоялся саммит с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – он стал важным событием на фоне агрессии РФ в Украине.
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