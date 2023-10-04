Путин летит в Кыргызстан на саммит СНГ и посетит событие, связанное с ОДКБ

Об этом информируют киргизское СМИ 24.kg и российское ТАСС .

Отмечается, что в рамках визита запланированы двусторонние переговоры Жапарова с Путиным, на которых лидеры стран обсудят "актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества".



Кроме того, планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в киргизском городе Канте.

В то же время на следующий день в столице Кыргызстана должен состояться очередной саммит Содружества независимых государств (СНГ).

По словам главы исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, главы делегаций приняли решение о председательстве в содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседателем стала Россия.

"По предложению Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке", - сказал он.

Лебедев отметил, что решением совета глав государств были продлены полномочия действующего главы исполкома СНГ на очередной трехлетний период.

Также президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сообщил, что участники заседания Совета глав государств СНГ обсудили переименование должности исполнительного секретаря содружества в должность генерального секретаря.