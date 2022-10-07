Путин – курок, на который русский народ нажал своим шовинизмом
Очень неправильно проклинать Путина и писать, что мир стал бы без него лучше. Не стал бы
Мир стал бы лучше без России. Неприятная правда в том, что на Украине напал не Путин, а русский народ. Это они, все эти милые огородники, собачники, велосипедисты, рыбаки, бухгалтеры, геймеры и другие сообщества, сидящие в интернетиках и постящиеся о мире, доброте, своих хобби находясь по локоть в нашей крови.
Это они, эти милые и добрые люди, искренне не понимают, как мы можем существовать без них и хотят немного умертвить нас для нашего же блага.
Путин — просто кур, который русский народ нажал своим великодержавным шовинизмом, многолетней жаждой показать украинцам их место, ненавистью ко всем "нерусским".
Не тешьте себя иллюзиями, что ключ к победе – это лично Путин. Это не так. Смерть Путина может заставить преемника прекратить эту войну, чтобы укрепить свою власть, лучше подготовиться, а затем все равно напасть на Украину снова. Ибо со смертью Путина никуда не денется московитский народ – темный, завистливый, озлобленный, шовинистический. Они будут так же хотеть уничтожать нас, как сейчас. С удивленными ухмылками, почему мы их не понимаем.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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