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"Путин – кровавый жалкий человек": глава МИД Дании спрогнозировал поражение РФ в войне и пообещал поддерживать Украину "сколько нужно"

1 сентября, 2022 четверг
16:14
Мир

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что Россия и Владимир Путин не выиграют войну в Украине, и заверил в дальнейшей поддержке

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Путин и РФ эту войну не выиграют, они проиграют. Он – маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. И эти надежды кровавого жалкого человека натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев", - сказал Кофод.

В ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Кофод также добавил, что на этой неделе правительство Дании одобрило государственный бюджет на 2023 год и финансовая поддержка Украины занимает там ведущее место.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил министр.

  • 1 сентября министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибыл с визитом в Киев и Бучу. "Просто невозможно представить, что один человек может приказать совершить столько жутких преступлений. Дания продолжит расследовать и фиксировать российские преступления и показывать миру, что здесь творит Россия", – сказал Кофод.

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Новости
Владимир Путин
Дания
война с Россией
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