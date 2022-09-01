Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Путин и РФ эту войну не выиграют, они проиграют. Он – маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. И эти надежды кровавого жалкого человека натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев", - сказал Кофод.

В ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Кофод также добавил, что на этой неделе правительство Дании одобрило государственный бюджет на 2023 год и финансовая поддержка Украины занимает там ведущее место.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил министр.

1 сентября министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибыл с визитом в Киев и Бучу. "Просто невозможно представить, что один человек может приказать совершить столько жутких преступлений. Дания продолжит расследовать и фиксировать российские преступления и показывать миру, что здесь творит Россия", – сказал Кофод.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb