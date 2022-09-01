"Путин – кровавый жалкий человек": глава МИД Дании спрогнозировал поражение РФ в войне и пообещал поддерживать Украину "сколько нужно"
Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что Россия и Владимир Путин не выиграют войну в Украине, и заверил в дальнейшей поддержке
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Путин и РФ эту войну не выиграют, они проиграют. Он – маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. И эти надежды кровавого жалкого человека натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев", - сказал Кофод.
В ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Кофод также добавил, что на этой неделе правительство Дании одобрило государственный бюджет на 2023 год и финансовая поддержка Украины занимает там ведущее место.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил министр.
- 1 сентября министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибыл с визитом в Киев и Бучу. "Просто невозможно представить, что один человек может приказать совершить столько жутких преступлений. Дания продолжит расследовать и фиксировать российские преступления и показывать миру, что здесь творит Россия", – сказал Кофод.
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