Путин, кремлевская элита и российская армия оказались беспомощными перед мужеством украинцев, - генерал Скшипчак
Генерал Вооруженных Сил Польши Вальдемар Скшипчак считает, что президент РФ Путин, кремлевская элита и российская армия оказались беспомощными перед невероятным мужеством украинцев
Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" телеканале "Еспресо".
"Путин очень просчитался, не думая, что Украина будет обороняться, думая, что в Украине все будет быстро. Это компрометация не только Путина и политической кремлевской элиты, но так же компрометация российской армии. Все мы думали, что российская армия сильна, мощна, современна. На полях Украины ВСУ обнажили армию РФ. И с точки зрения военной, украинская армия разбила российскую армию", - отметил Скшипчак.
Польский военный добавил, что украинцы платят очень высокую цену за защиту Родины, но российские войска несут колоссальные потери.
"Российская армия в Украине несет нереальные потери, ни на одном из направлений россияне практически не преуспели. Вы платите очень высокую цену за эту войну, но это цена, которую вы платите за защиту Родины, и имеете Героев. Я думаю, что нет цены за волю и независимость. Россияне совершили большую ошибку, это самая большая ошибка в истории России ХХІ века - война с Украиной", - отметил Вальдемар Скшипчак.
- 14 июля британская разведка сообщила, что за последние дни российские войска на Донбассе не добились никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска.
- По оценкам британской разведки 15 июля, следующими целями оккупантов будут Северск и Бахмут.
- 16 июля британская разведка сообщила, что сокращение и выравнивание линии украинской обороны позволило ВСУ успешно отражать российские атаки и способствовало " уменьшению импульса " захватчиков.
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