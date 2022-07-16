Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" телеканале "Еспресо".

"Путин очень просчитался, не думая, что Украина будет обороняться, думая, что в Украине все будет быстро. Это компрометация не только Путина и политической кремлевской элиты, но так же компрометация российской армии. Все мы думали, что российская армия сильна, мощна, современна. На полях Украины ВСУ обнажили армию РФ. И с точки зрения военной, украинская армия разбила российскую армию", - отметил Скшипчак.

Польский военный добавил, что украинцы платят очень высокую цену за защиту Родины, но российские войска несут колоссальные потери.

"Российская армия в Украине несет нереальные потери, ни на одном из направлений россияне практически не преуспели. Вы платите очень высокую цену за эту войну, но это цена, которую вы платите за защиту Родины, и имеете Героев. Я думаю, что нет цены за волю и независимость. Россияне совершили большую ошибку, это самая большая ошибка в истории России ХХІ века - война с Украиной", - отметил Вальдемар Скшипчак.

14 июля британская разведка сообщила, что за последние дни российские войска на Донбассе не добились никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска.

По оценкам британской разведки 15 июля, следующими целями оккупантов будут Северск и Бахмут.

16 июля британская разведка сообщила, что сокращение и выравнивание линии украинской обороны позволило ВСУ успешно отражать российские атаки и способствовало " уменьшению импульса " захватчиков.

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