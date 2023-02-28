Путин – царь!

Он всегда мечтал им быть. И чем дольше он был у власти, тем меньше это скрывал.

Внимательный глаз не мог не заметить, что он и его окружение давно и сильно увлекаются поздней Российской империей.

Мы все давно видели эту имперско-государственную "михалковщину", в определенное время захватившую информационное пространство и головы российского истеблишмента (председатель у которого только одна — глава Путина). Его политическими кумирами стали Александр Третий и Николай Второй. А недавно оказалось, что три "главных советника" сегодняшнего царя России — Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая.

Путин, его окружение и сами россияне четверть века стремились к реставрации царизма, к возвращению прекрасной имперской России прошлого (конечно, к придуманной России). Россияне хотели царя!

Путин, его окружение и сами россияне четверть века стремились к реставрации царизма, к возвращению прекрасной имперской России прошлого (конечно, к придуманной России). Россияне хотели царя!

Самое забавное, что у многих россиян ностальгия по СССР и ностальгия по Российской империи вполне спокойно и сегодня объединяются в уме. И это, конечно, шизофрения. Великогосударственная русская шизофрения.

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Так вот. Я очень поддерживаю этот царский косплей Путина и попытки последнего носить имперскую корону и быть царем. Ибо хорошо знаю, чем это обычно кончается.

Я очень поддерживаю этот царский косплей Путина и попытки последнего носить имперскую корону и быть царем. Ибо хорошо знаю, чем это обычно кончается

Дед последнего царя Николая Второго, мастер по преследованию украинцев Александр Второй, погиб в результате покушения, ему оторвало ноги от бомбы революционеров.

На его сына, кумира Путина, Александра Третьего совершили несколько покушений, но умер он от последствий хронического алкоголизма.

А сам Николай Второй, чье царствование началось с массовой давки Ходинском поле в Москве, проиграв две войны, довел страну до краха — был расстрелян в грязном подвале вместе с семьей.

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Да, Александр Третий, к которому в деятельности Путина больше отсылок, — умер собственной смертью. Но своими действиями заложил фундамент того, что довершил его сын, фундамент краха российского имперского режима.

Так что желаю Путину разделить и превзойти судьбу своих предшественников. И завершить, как его кумиры. В грязном подвале. В стране, пылающей и истекающей кровью.

Но с небольшим бонусом. Чтобы никогда этот русский монстр не поднялся. Чтобы уже никогда он не смог "встать с колен".

Империя должна умереть.

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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