Путин косплеит русских царей. И это хорошо...
Путин, его окружение и сами россияне четверть века стремились к реставрации царизма
Путин – царь!
Он всегда мечтал им быть. И чем дольше он был у власти, тем меньше это скрывал.
Внимательный глаз не мог не заметить, что он и его окружение давно и сильно увлекаются поздней Российской империей.
Мы все давно видели эту имперско-государственную "михалковщину", в определенное время захватившую информационное пространство и головы российского истеблишмента (председатель у которого только одна — глава Путина). Его политическими кумирами стали Александр Третий и Николай Второй. А недавно оказалось, что три "главных советника" сегодняшнего царя России — Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая.
Путин, его окружение и сами россияне четверть века стремились к реставрации царизма, к возвращению прекрасной имперской России прошлого (конечно, к придуманной России). Россияне хотели царя!
Путин, его окружение и сами россияне четверть века стремились к реставрации царизма, к возвращению прекрасной имперской России прошлого (конечно, к придуманной России). Россияне хотели царя!
Самое забавное, что у многих россиян ностальгия по СССР и ностальгия по Российской империи вполне спокойно и сегодня объединяются в уме. И это, конечно, шизофрения. Великогосударственная русская шизофрения.
Читайте также: О живучести СССР
Так вот. Я очень поддерживаю этот царский косплей Путина и попытки последнего носить имперскую корону и быть царем. Ибо хорошо знаю, чем это обычно кончается.
Я очень поддерживаю этот царский косплей Путина и попытки последнего носить имперскую корону и быть царем. Ибо хорошо знаю, чем это обычно кончается
Дед последнего царя Николая Второго, мастер по преследованию украинцев Александр Второй, погиб в результате покушения, ему оторвало ноги от бомбы революционеров.
На его сына, кумира Путина, Александра Третьего совершили несколько покушений, но умер он от последствий хронического алкоголизма.
А сам Николай Второй, чье царствование началось с массовой давки Ходинском поле в Москве, проиграв две войны, довел страну до краха — был расстрелян в грязном подвале вместе с семьей.
Читайте также: Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Владимир Путин...
Да, Александр Третий, к которому в деятельности Путина больше отсылок, — умер собственной смертью. Но своими действиями заложил фундамент того, что довершил его сын, фундамент краха российского имперского режима.
Так что желаю Путину разделить и превзойти судьбу своих предшественников. И завершить, как его кумиры. В грязном подвале. В стране, пылающей и истекающей кровью.
Но с небольшим бонусом. Чтобы никогда этот русский монстр не поднялся. Чтобы уже никогда он не смог "встать с колен".
Империя должна умереть.
Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.3
Покупка 38.3Продажа 39.32
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное