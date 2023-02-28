Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Путин косплеит русских царей. И это хорошо...
OPINION

Путин косплеит русских царей. И это хорошо...

Григорий Маленко
28 февраля, 2023 вторник
16:00
Мнение

Путин, его окружение и сами россияне четверть века стремились к реставрации царизма

Путин – царь!

Он всегда мечтал им быть. И чем дольше он был у власти, тем меньше это скрывал.

Внимательный глаз не мог не заметить, что он и его окружение давно и сильно увлекаются поздней Российской империей.

Мы все давно видели эту имперско-государственную "михалковщину", в определенное время захватившую информационное пространство и головы российского истеблишмента (председатель у которого только одна — глава Путина). Его политическими кумирами стали Александр Третий и Николай Второй. А недавно оказалось, что три "главных советника" сегодняшнего царя России — Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая.

Путин, его окружение и сами россияне четверть века стремились к реставрации царизма, к возвращению прекрасной имперской России прошлого (конечно, к придуманной России). Россияне хотели царя!

Путин, его окружение и сами россияне четверть века стремились к реставрации царизма, к возвращению прекрасной имперской России прошлого (конечно, к придуманной России). Россияне хотели царя!

Самое забавное, что у многих россиян ностальгия по СССР и ностальгия по Российской империи вполне спокойно и сегодня объединяются в уме. И это, конечно, шизофрения. Великогосударственная русская шизофрения.

Читайте также: О живучести СССР

Так вот. Я очень поддерживаю этот царский косплей Путина и попытки последнего носить имперскую корону и быть царем. Ибо хорошо знаю, чем это обычно кончается.

Я очень поддерживаю этот царский косплей Путина и попытки последнего носить имперскую корону и быть царем. Ибо хорошо знаю, чем это обычно кончается

Дед последнего царя Николая Второго, мастер по преследованию украинцев Александр Второй, погиб в результате покушения, ему оторвало ноги от бомбы революционеров.

На его сына, кумира Путина, Александра Третьего совершили несколько покушений, но умер он от последствий хронического алкоголизма.

А сам Николай Второй, чье царствование началось с массовой давки Ходинском поле в Москве, проиграв две войны, довел страну до краха — был расстрелян в грязном подвале вместе с семьей.

Читайте также: Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Владимир Путин...

Да, Александр Третий, к которому в деятельности Путина больше отсылок, — умер собственной смертью. Но своими действиями заложил фундамент того, что довершил его сын, фундамент краха российского имперского режима.

Так что желаю Путину разделить и превзойти судьбу своих предшественников. И завершить, как его кумиры. В грязном подвале. В стране, пылающей и истекающей кровью.

Но с небольшим бонусом. Чтобы никогда этот русский монстр не поднялся. Чтобы уже никогда он не смог "встать с колен".

Империя должна умереть.

Источник

Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
Владимир Путин
война с Россией
Читайте также:
Билл Бернс
26 февраля, 2023 воскресенье
Директор ЦРУ Бернс рассказал о наглом поведении главы российской разведки Нарышкина во время встречи
на фото Новокраматорський машинобудівний завод
27 февраля, 2023 понедельник
В Украине приостанавливает работу крупнейший в Европе завод тяжелого машиностроения
ракета
27 февраля, 2023 понедельник
Румыния и Украина будут сбивать российские ракеты, летящие по Кишиневу, - экс-министр обороны Молдовы
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.3
    Покупка 38.3
    Продажа 39.32
  • EUR
    Покупка 40.09
    Продажа 41.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
28 февраля
15:52
В Финляндии приступили к строительству забора на границе с РФ
15:38
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: общий залп может достигать 32 "калибров"
15:14
Обновлено
Враг нанес удар по Херсону: 4 человека погибли, 5 ранены
15:09
Под Мурманском разбился вертолет, сообщают о 4 пострадавших
15:09
Минобороны Румынии опровергло распространенный в соцсетях фейк о перемещении систем ПВО к границе с Молдовой
15:06
После взрывов в Мачулищи прибыли самолеты российского центра обслуживания А-50, - "Гаюн"
14:57
В Киевской области растет заболеваемость COVID-19
14:49
Анонс
Фильм о российско-украинской войне "Жизнь на грани" 16 марта выходит в прокат
14:46
OPINION
Моя гордая Родина изменила демократическое сообщество
14:46
Обновлено
Местные власти прокомментировали падение беспилотника в Подмосковье
14:38
75 тыс. грн за перевод в тыловое подразделение: кадровик одной из бригад ТрО задержан на взятке
14:28
Немецкая компания Rheinmetall запустила поставки в Украину автоматизированных систем разведки
14:21
Эксклюзив
По всей линии фронта россияне берегут военную технику, – полковник СБУ Костенко
14:16
Укрзализныцю вместо Камышина временно возглавит Евгений Лященко, – член правления
14:14
Эксклюзив
"Украина изучает систему ПВО и готовится к массированной атаке": военный эксперт Самусь о падении беспилотников в России
14:10
Meta тестирует искусственный интеллект в WhatsApp и Messenger
14:03
В Полтавской области с 1 марта частично восстановят уличное освещение
14:02
OPINION
"Редан": как дурацкие игры перетекают к нам из России
14:01
Эксклюзив
Россия может стать для Китая тем, чем сейчас есть Беларусь для Москвы, фактически вассалом, - эксперт по проблемам нацбезопасности Жовтенко
13:56
В Кремле анонсировали "серьезный разговор" на закрытой коллегии ФСБ с участием Путина
13:55
Ахтырка и Волноваха: НБУ презентовал две памятные медали "Город героев"
13:41
Гипоаллергенные подушки и современные матрасы: в Укрзализныця анонсировали изменения в закупке постельного белья
13:21
Преимущественно сухая погода с умеренным ветром: Наталья Диденко рассказала о первом дне весны
13:21
Обновлено
В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат. Минобороны РФ обвиняет Украину
13:09
УАФ назначила исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины
12:56
В Киеве чиновника подозревают в хищении средств, предназначенных на оборудование укрытий в школах
12:55
права
Чехия стала второй страной, где украинцы могут обменять водительское удостоверение
12:47
Генерал США Ходжес опубликовал карту с планом нейтрализации войск РФ в Крыму
12:37
Предприниматель из Черкасс организовал схему продаж персональных данных украинцев российским спецслужбам
12:20
Смартфон
Оставлять ли 8 марта выходным: украинцам предлагают пройти опрос в Дии
12:16
Обновлено
аэрофлот
Из-за неизвестного летательного объекта вокруг Санкт-Петербурга закрыли воздушное пространство, - СМИ
12:12
Россияне обстреляли Купянск в Харьковской области - погиб 63-летний мужчина
12:02
OPINION
Настоящая история обороны Киева строго табуирована
11:56
Журналистка 5 канала подверглась кибербуллингу после вопроса Зеленскому
11:42
Токаев встретился с Блинкеном и поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Казахстана
11:41
Зеленский призвал европейских лидеров начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
11:21
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 28 февраля: гривна укрепилась по отношению к евро и доллару
11:11
радио
В РФ по радио снова прозвучало предупреждение об угрозе ракетного удара
11:07
В Харьковской области задержали местного депутата, который организовывал лечение раненых российских солдат
10:55
Оккупанты 119 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV