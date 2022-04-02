"Путин - конченый... Каждый день по 30 УРАЛов с 200-ми отсюда уезжает". Вблизи Киева рашисты начинают отдавать себе отчет, что Кремлю до их смертей безразлично
Среди российских оккупантов все сильнее растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты
Среди них есть такие, которые находятся на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять на "большую землю" колонны грузовиков с трупами своих товарищей. Об этом говорится в обнародованном сегодня, 2 апреля 2022 года, аудиозаписи разговора одного из интервентов, который позвонил по телефону домой и общался с женой, передает Служба безопасности Украины.
"Вот как этот захватчик, стоящий под Киевом и не скрывающий своего раздражения:
"Не то, что себя жалко. Пацанов жалко и их родителей, когда ты ежедневно видишь УРАЛы с 200-ми. Ежедневно по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й", - отмечается в сообщении.
На перехваченных СБУ разговорах этот военный Арим РФ утверждает, что злой на Путина, который обещал им триумфальный поход, а втянул в затяжную войну, в которой им не победить.
"Уже больше месяца мы здесь еб*мся... А они взять ее (Украину - ред.) не могут. Путин - конченый человек. Здесь уже миллионы людей погибли", - жалуется оккупант.
- Напомним, по информации украинской разведки, продолжаются массовые отказы российских военнослужащих участвовать в войне против Украины.
- Кроме того, из пленных захватчиков создано добровольческое подразделение Легион "Свобода России", ведущее боевые действия против армии Путина на стороне ВСУ.
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