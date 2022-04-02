"Путин - конченый... Каждый день по 30 УРАЛов с 200-ми отсюда уезжает". Вблизи Киева рашисты начинают отдавать себе отчет, что Кремлю до их смертей безразлично

Среди них есть такие, которые находятся на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять на "большую землю" колонны грузовиков с трупами своих товарищей. Об этом говорится в обнародованном сегодня, 2 апреля 2022 года, аудиозаписи разговора одного из интервентов, который позвонил по телефону домой и общался с женой, передает Служба безопасности Украины.



"Вот как этот захватчик, стоящий под Киевом и не скрывающий своего раздражения:



"Не то, что себя жалко. Пацанов жалко и их родителей, когда ты ежедневно видишь УРАЛы с 200-ми. Ежедневно по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й", - отмечается в сообщении.

Напомним, по информации украинской разведки, продолжаются массовые отказы российских военнослужащих участвовать в войне против Украины.

Кроме того, из пленных захватчиков создано добровольческое подразделение Легион "Свобода России", ведущее боевые действия против армии Путина на стороне ВСУ.

На перехваченных СБУ разговорах этот военный Арим РФ утверждает, что злой на Путина, который обещал им триумфальный поход, а втянул в затяжную войну, в которой им не победить."Уже больше месяца мы здесь еб*мся... А они взять ее (Украину - ред.) не могут. Путин - конченый человек. Здесь уже миллионы людей погибли", - жалуется оккупант.