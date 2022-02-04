Путин - ху*ло: украинские фанаты спели легендарную песню в полуфинале Евро-2022 против России и получили замечание от диктора

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украина играет с Россией в полуфинале Евро-2022. По состоянию на 16-ю минуту наша сборная уступает со счетом 1:2, но сохраняет большие шансы на успех.



Болельщики, приехавшие поддержать сборную в Амстердам (Нидерланды), ярко зажигают на трибунах. Украинские фанаты не умолкают ни на одну минуту.



Легендарная песня "Путин-Ху*ло" также присутствует на европейских трибунах и заряжает наших игроков на успех.



Диктор на арене обратился к фанатам и попросил на украинском языке остановить песни "неспортивного характера", что вызвало яркий смех у публики

Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 сборная Украины одержала победу над Казахстаном со счетом 5:3.

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