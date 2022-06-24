Путин хотел уничтожить Украину, эта цель потерпела неудачу, - Блинкен

Об этом Блинкен заявил во время брифинга, передает УНИАН .

"Украинцы обороняются с невероятной отвагой, а Россия уже проиграла. Целью Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу... По данным нашей разведки, войска РФ страдают от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководством, отказывающимся сообщать им о реальном положении дел на поле боя", - сказал Блинкен.