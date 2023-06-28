На таких темах акцентируют международные издания на утро 28 июня:

Лукашенко отказал Путина от убийства Пригожина

The New York Times пишет, что о планах мятежа Пригожина заранее знал российский генерал Сергей Суровикин. Официальные лица в США заявили, что они пытаются узнать, помогал ли он планировать действия Пригожина прошлых выходных, которые представляли наибольшую угрозу для Путина в течение 23 лет его правления. Аналитики говорят, что генерал Суровикин – уважаемый полководец, который помог укрепить оборону на линии боевых действий после контрнаступления Украины в прошлом году. В январе его сменили в должности главного командующего, но он сохранил влияние в ведении военных операций и остается популярным среди войск. Кроме того, по словам американских чиновников, есть признаки того, что другие российские генералы также могли поддержать попытку Пригожина силой сменить руководство Минобороны. Иначе он не начал бы своего восстания, если бы не верил, что другие, занимающие власть, придут ему на помощь. Теперь господин Путин должен решить, говорят чиновники, верит ли он, что генерал Суровикин помогал г-ну Пригожину, и как он должен ответить.

Белорусский лидер Александр Лукашенко утверждает, что во время разговора в субботу с Владимиром Путиным убедил его не убивать руководителя Вагнера Евгения Пригожина, пишет The Washington Post . Якобы когда Лукашенко пытался убедить Пригожина прекратить восстание против Москвы, босс наемников был полусумасшедшим, выговаривал нецензурные слова в течение получаса, и эта брань была в 10 раз больше обычного, возможно, не подозревая, что его жизнь была под угрозой, сказал президент Беларуси. . Вместе с тем он отрицал строительство на территории своей страны лагерей для российских наемников, отметив, что Вагнеру предложили заброшенную землю в Беларуси, если она понадобится российской группе. Поэтому, если вагнеровцы захотят, их пристроят.

Фото: из общедоступных источников

Что же будет с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и его наемниками, или слабее сейчас Владимир Путин, анализирует NYT . Но самое главное, как это отразится на войне в Украине. Группа Вагнера столкнулась с несколькими турбулентными днями. А для набирающего обороты контрнаступления украинских военных это не может повредить. Вопрос в том, насколько Киев может использовать какие-либо признаки колебаний морального духа группы Вагнера. Тот факт, что некоторые войска вагнеровцев будут переданы под российское военное командование с 1 июля, может поколебать организацию, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Кроме того, возникает вопрос о том, что происходит с боевой силой истребителей Вагнера. Наемники проложили путь в пользу России в течение месяцев боев за восточноукраинский город Бахмут, понеся десятки тысяч потерь. Следовательно, остается увидеть, смогут ли такой потенциал воспроизвести в вооруженных силах РФ, которым обычно платят меньше, чем наемникам.

Тем временем Соединенные Штаты снова нацелились на российскую группу наемников Вагнера, введя санкции против компаний, обвиняющих в незаконных операциях с золотом для финансирования наемников, пишет The Guardian . Министерство финансов США заявило, что наложило санкции на четыре компании в Объединенных Арабских Эмиратах, Центральноафриканской Республике и России, обвиненных в связях с группой Вагнера и ее лидером Евгением Пригожиным. Там подчеркнули, что будут продолжать нацеливаться на потоки доходов ЧВК Вагнера, чтобы уменьшить ее экспансию и насилие в Африке, Украине и в любом другом месте.

Кроме того, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Альянс готов оградить себя от любой угрозы со стороны Москвы или Минска, и увеличил свое военное присутствие на своем восточном фланге в последние дни после того, как лидер повстанцев Вагнера Евгений Пригожин приехал в Беларусь. "Слишком рано делать окончательное суждение о последствиях того, что Пригожин переехал в Беларусь, и, скорее всего, часть его сил также будет размещена в Беларуси", – сказал Столтенберг.

Россия противостоит расколу после появления наемников

В то время как президент России Владимир Путин в своей речи в понедельник восхвалял единство и патриотизм нации и пытался спроектировать армию, сплоченную за ним после неудачного мятежа наемников Вагнера, россияне продолжали сталкиваться с острыми вопросами разногласий в силах безопасности и о том, как президент разрешил стране прийти к риску гражданской войны. WP отмечает , что признание того, что российские власти потратили столько денег на частную группу наемников, могут иметь негативные последствия для Путина, как показательный пример стоимости войны в Украине, которую Кремль в целом пытался скрыть от общественности. Разглашение может быть особенно вредным после неоднократных обвинений Пригожина в том, что российское военное руководство минимизирует количество потерь в Украине, которое, по его словам, достигает 1000 солдат в день убитыми, тяжело ранеными и дезертирами. Некоторые политологи предполагают, что вероятной реакцией Путина на внутренние разногласия будут новые репрессии.

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Как объясняет The Guardian , после прекращенного Вагнером восстания на выходных Владимир Путин и его послушные медиасети пытаются создать рассказ о беспорядках, которые рисуют президента России и управляемую им систему в лучшем свете. Но даже для обычно ловких пропагандистов Путина трудно изобразить ошеломляющие события выходных как победу Кремля. В то же время, утверждая, что страна находится на грани гражданской войны, Путин и государственные телевизионные сети настаивают на том, что восстание не имеет реальной поддержки и всегда обречено на поражение. Еще труднее объяснить, как гордый предсказуемостью режим мог позволить этому произойти. Цель этой риторики – "переписать нарратив путча Пригожина как нарратив консолидации и консенсуса", отметил Сэм Грин, директор Российского института Королевского колледжа Лондона. По его словам, риторика Путина направлена как на элиту, так и на массы, но вопрос в том, покупается ли на это элита.

NYT пишет , что в Кремлевской сцене Путин пытается переписать мятеж в России. Во время однодневного восстания наемников против российской армии российский президент появился лишь один раз, пообещав решительные действия по "измене нашего народа". После пятиминутного обращения Путин снова исчез из виду, заставив россиян удивляться отсутствию своего президента на фоне самого драматического вызова его правлению за 23 года. Но уже во вторник кремлевская имиджевая машина заработала, когда лидер РФ внезапно выступил с телевизионными речами, пытаясь создать впечатление контроля, переписать историю о случившемся и заверить российскую общественность, что он все еще тянет за рычаги власти, независимо от того, видят люди его или нет.

Контрнаступлению ВСУ препятствуют заминированные территории и нехватка живой силы

Украинские силы ориентируются на гигантских минных полях и совершают начальные атаки на российские позиции вдоль растянутой линии фронта, заявили официальные лица США и Украины, пока Киев, останавливаясь, делает первые шаги того, что, как ожидается, будет продолжительной и тяжелой контрнаступательной кампанией, пишет WP . Неназванный американский чиновник сказал, что украинские военные сейчас проходят боевые действия через начальную зону безопасности, прежде чем бросить основную часть своей живой силы на основные рубежи России. Первоначальным препятствием для военного руководства Украины является масштаб растянутой линии фронта, что означает, что Киеву пришлось разредить и рассредоточить свои ограниченные силы. Другой проблемой являются сильно заминированные районы, составляющие внешний слой российской обороны. Украине также не хватает как преимущества в воздухе, так и в соотношении наступательных и оборонительных войск 3:1, которое обычно требуется западным военным для такого штурма. По оценкам США, военное командование работает над проникновением в начальную зону безопасности России, прежде чем отправить основную часть своих сил в бой.