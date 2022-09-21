Об этом Климкин написал в telegram .

"Действиями Путина и режима руководит страх. Банальный, жалкий страх. Перед Украиной, поскольку не могут удержать захваченные территории. Перед своими гражданами, которые боятся воевать, потому и не объявляют полную мобилизацию и ввели безумные наказания за ее избегание. Перед Западом, который Путин фатально недооценил", – отметил Климкин.

Он добавил, что теперь у цивилизованного мира нет иного выхода, кроме перезагрузки России.

"Путин хотел стать "спасителем" российской империи, он станет ее могильником. Все к этому идет", - убежден Климкин.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

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