Путин хотел стать "спасителем" российской империи, он станет ее могильником, - Климкин
Бывший министр иностранных дел Павла Климкина заявил, что последние действия российского диктатора Владимира Путина вызваны страхом
Об этом Климкин написал в telegram .
"Действиями Путина и режима руководит страх. Банальный, жалкий страх. Перед Украиной, поскольку не могут удержать захваченные территории. Перед своими гражданами, которые боятся воевать, потому и не объявляют полную мобилизацию и ввели безумные наказания за ее избегание. Перед Западом, который Путин фатально недооценил", – отметил Климкин.
Он добавил, что теперь у цивилизованного мира нет иного выхода, кроме перезагрузки России.
"Путин хотел стать "спасителем" российской империи, он станет ее могильником. Все к этому идет", - убежден Климкин.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.84
Покупка 40.84Продажа 41.83
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.56
- Актуальное
- Важное