English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Путин хотел стать "спасителем" российской империи, он станет ее могильником, - Климкин

Путин хотел стать "спасителем" российской империи, он станет ее могильником, - Климкин

21 сентября, 2022 среда
14:30
война с Россией

Бывший министр иностранных дел Павла Климкина заявил, что последние действия российского диктатора Владимира Путина вызваны страхом

Об этом Климкин написал в telegram .

"Действиями Путина и режима руководит страх. Банальный, жалкий страх. Перед Украиной, поскольку не могут удержать захваченные территории. Перед своими гражданами, которые боятся воевать, потому и не объявляют полную мобилизацию и ввели безумные наказания за ее избегание. Перед Западом, который Путин фатально недооценил", – отметил Климкин.

Он добавил, что теперь у цивилизованного мира нет иного выхода, кроме перезагрузки России.

"Путин хотел стать "спасителем" российской империи, он станет ее могильником. Все к этому идет", - убежден Климкин.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Россия
Владимир Путин
мобилизация
Павел Климкин
наступление ВСУ
Читайте также:
Джейк Салліван
20 сентября, 2022 вторник
Белый дом: Путин готовит два сценария
20 сентября, 2022 вторник
Путин хочет покончить с войной в Украине, но понимает, что для этого придется вернуть все оккупированные земли, - Эрдоган
Сергій Пускепаліс
20 сентября, 2022 вторник
Вез оккупантам помощь: российский актер и поклонник "ЛДНР" Пускепалис погиб по дороге на Донбасс
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.84
    Покупка 40.84
    Продажа 41.83
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
21 сентября
14:44
Великобритания готова помочь Украине с закупкой газа и развитием газодобычи, - Шмыгаль
14:38
Украинец получил международную студенческую премию Chegg.org 2022 года за изобретение дрона для разминирования
14:36
Угрожал расправой и пытал пленных электрическим током: полковнику Росгвардии объявили подозрение
14:22
Эксклюзив
"Ускорит крах РФ": офицер батальона "Свобода" Ильенко о мобилизации в России
14:20
Аmazon
Amazon полностью отменил комиссию для украинских предпринимателей, продающих товары в ЕС и Британию
14:13
Оккупанты ударили по Запорожью: попали в объекты инфраструктуры
14:13
Эксклюзив
РФ нужно три недели, чтобы отмобилизовать значимую силу и бросить ее в бой, - военный эксперт Притула
13:59
Каменных половецких баб, уцелевших после обстрелов вблизи Изюма, планируют эвакуировать в Харьков
13:44
В Сватово в Луганской области уничтожили комендатуру, где оккупанты организовали штаб и склад боеприпасов
13:43
Кремль засекретил пункт указа Путина, в котором говорится о количестве мобилизованных
13:38
Литва привела в повышенную боевую готовность войска на фоне частичной мобилизации в РФ
13:37
Алексей Данилов
Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "программой утилизации россиян"
13:35
В Украине ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов, - офицер ВСУ Штефан
13:24
Украинцы - благородный народ, который сейчас принимает мученическую смерть, - Папа Франциск
13:19
Нариман Джелялов
Оккупационный суд Крыма приговорил Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы
13:19
В Харькове разоблачили псевдоправоохранителей, которые с оружием требовали у людей деньги
13:18
китай
"Диалог и переговоры": в МИД Китая прокомментировали заявления Путина о мобилизации и псевдореферендумах
13:12
В Украине ликвидировали российского "комбата" элдеэнеровцев, - офицер ВСУ Штефан
13:01
Енакиевский завод остановили: оккупанты планируют "мобилизовать" 200-500 работников, – разведка
12:53
Страны, нейтральные по поводу войны в Украине, становятся соучастниками нового империализма, - Макрон
12:51
Эксклюзив
НБУ
НБУ планирует продавать ОВГЗ населению по повышенной ставке, - банковский эксперт Дубогрыз
12:41
Против судьи Львова, имеющего российское гражданство, открыли уголовное производство
12:34
В доме подсанкционного российского олигарха Усманова в Германии проходят обыски
12:32
ОБСЕ
"Референдумы" не будут иметь юридическую силу: ОБСЕ о планах Путина на временно оккупированных территориях Украины
12:30
Латвия
Из соображений безопасности: Латвия не будет выдавать визы беглым от мобилизации россиянам
12:21
Инфографика
Курс валют на сегодняшний день: цена доллара на наличном рынке подскочила
12:00
Антивоенные движения объявили 21 сентября акции протеста против мобилизации во всех городах России
11:58
Эксклюзив
Иран
В Иране на фоне протестов может возникнуть революционная ситуация, - эксперт-международник Семиволос
11:55
Шотландия – Украина: Петраков обнародовал заявку сборной на матч Лиги наций
11:44
В ОПУ отреагировали на объявление частичной мобилизации в РФ: показывает, как "все идет по плану"
11:40
В Запорожской области россияне в течение суток разрушили 23 гражданских объекта
11:33
Решение Путина о мобилизации доказывает, что Украина побеждает в этой войне, - министр обороны Британии Уоллес
11:17
После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете
11:13
Бриджит Бринк
Мобилизация - признак слабости и провала России, - посол США в Украине Бринк
11:05
Эксклюзив
Карта боевых действий. Обзор событий 17-20 сентября: Херсонщина, Запорожье и Донбасс
10:45
В Полтавской области 21 сентября будут продолжаться учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
10:41
Кроме Турции, карты "Мир" перестали принимать во Вьетнаме, Казахстане и Армении
10:38
Британская разведка объяснила, почему в кремле решили немедленно проводить псевдореферендумы
10:16
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 764
10:04
Николай Княжицкий
Мобилизация – начало краха режима Путина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV