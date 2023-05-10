Путин хотел продемонстрировать силу, но парад в Москве обнаружил только его изолированность, - CNN
Российский президент Владимир Путин хотел показать силу 9 мая, однако парад в Москве продемонстрировал только его геополитическую изолированность
Об этом пишет издание CNN.
Аналитики издания отмечают, что в окружении выживших в России ветеранов после так называемой Великой Отечественной войны Путин утверждает себя как "спасителя и защитника ослабленной России", против которой выступает западная "глобалистическая элита".
В своем выступлении перед собравшимися Путин провел прямую границу между вторжением в Украину и жертвами Второй мировой войны, говорится в статье.
В то же время визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев называют подчеркиванием изоляции Путина от Европы и Запада.
Среди ключевых гостей празднования 9 мая в Российской Федерации были находящийся под санкциями ЕС белорусский диктатор Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон из Таджикистана и лидер туркменской династии Сердар Бердымухамедов.
CNN написало, что неудачи российских войск под Бахмутом не контрастировали с помпезностью и торжествами на Красной площади.
- 9 мая стало известно, что на парад в Москву приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
- СМИ сообщили, что Лукашенко пропустил неформальный завтрак у Путина, с парада он в сопровождении скорой срочно отбыл в аэропорт и вылетел в Минск.
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