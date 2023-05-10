Об этом пишет издание CNN.

Аналитики издания отмечают, что в окружении выживших в России ветеранов после так называемой Великой Отечественной войны Путин утверждает себя как "спасителя и защитника ослабленной России", против которой выступает западная "глобалистическая элита".

В своем выступлении перед собравшимися Путин провел прямую границу между вторжением в Украину и жертвами Второй мировой войны, говорится в статье.

В то же время визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев называют подчеркиванием изоляции Путина от Европы и Запада.

Среди ключевых гостей празднования 9 мая в Российской Федерации были находящийся под санкциями ЕС белорусский диктатор Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон из Таджикистана и лидер туркменской династии Сердар Бердымухамедов.

CNN написало, что неудачи российских войск под Бахмутом не контрастировали с помпезностью и торжествами на Красной площади.