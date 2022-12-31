Данные опубликовал Национальный архив Великобритании.

Архивы свидетельствуют о том, что Блэр подарил Путину серебряные запонки из Даунинг-стрит, 10. Причиной тому стало то, что российский лидер пригласил бывшего премьер-министра Великобритании на свой день рождения в Москве в 2001 году. Так Путин стал первым лидером, получившим тогда набор серебряных запонок №10.

После визита в октябре Блэр похвалил "сильное лидерство Путина". Согласно другим документам, бывший премьер-министр описывал Путина как "остро осознавшего патриота, что Россия потеряла свое место в мире". Так он высказался о президенте РФ во время встречи с бывшим вице-премьер-министром США Диком Чейни в феврале 2001 года.

Впоследствии в диалоге с Чейни Блэр сказал, что было бы лучше предоставить Путину место среди мировых лидеров. Он добавил, что также его следовало бы побудить "понять западные взгляды, а также перейти к западной экономической модели".

Еще одни архивные данные свидетельствуют о том, что президент РФ не хотел, чтобы он считался врагом НАТО, и говорил, что не будет препятствовать его расширению.

Из документов также стало известно, что в октябре 2002 года Блэр предложил Путину встретиться с "главными британскими энергетическими игроками" во время его визита в Лондон, чтобы подтвердить желание работать вместе. Тогда же Путин заявил, что надеется построить газопровод через Беларусь в Великобританию, который "обеспечил бы стабильные поставки на десятилетие вперед".

Впрочем, еще одни документы утверждают, что все утверждения и заверения российского президента предоставлены Блэру на различных саммитах оказались ложью. Россия продолжала свою шпионскую деятельность против Великобритании. Уровень этих действий сравним с периодом "холодной войны".

Справка: Тони Блэр – 73 премьер-министр Великобритании. Он занимал этот пост с мая 1997 по июнь 2007 года.

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