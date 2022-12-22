Путин хотел ослабить НАТО, а вместо этого укрепил его, - Байден
Страны-члены НАТО никогда не были настолько объединены, как сегодня, когда их объединил вопрос поддержки Украины
Об этом президент США Джо Байден сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 21 декабря в Белом доме.
"Я никогда не видел большего объединения НАТО по какому-либо другому вопросу. Мы все знаем, о чем идет речь, все европейские партнеры это полностью понимают. Со времен Второй мировой мы не видели такого большого вторжения в большую европейскую страну. И мы не видим, что Путин хочет изменить свои действия, если Украина и другие страны не будут оказывать этому сопротивление Путин хотел ослабить НАТО, зато укрепил. Он хотел, чтобы Европа раскололась, но Европа объединилась из-за его действий", - сказал он, напомнив о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии.
- Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Украинский президент также выступит в конгрессе США и проведет ряд двусторонних встреч.
- К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.
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