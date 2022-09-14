Об этом в эфире Еспресо сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Главная ошибка Путина - то, что он пошел в Украину. Мы четко об этом говорили на переговорных площадках. Было два переговорных процесса. Первый - до начала боевых действий и вторжения через неофициальный канал. Концепция Путина была такая - с одной стороны война, которую реально поддерживало милитаристское крыло в его окружении. С другой стороны - постепенное закабаление Украины путем формирования политической оппозиции, экономического давления, информационного формирования пророссийских сил", - рассказал он.

По словам Маломужа, Путин готовился к наступлению 16 февраля.

"По разным оперативным каналам Путина убедили идти не по военному варианту, он поддался, но в течение 3-4 дней милитаристское крыло сказало, что решит вопрос за 3-4 дня. Он склонился, что операцию целесообразно проводить, потому что она будет быстрой - "народ ждет Путина и руководство государства и ВСУ неспособны организовать оборону". Не получилось, полная дезинформация и дезориентация и это основной стратегический провал Путина на перспективу и в отношении России и самого себя. Он поверил в свои амбиции, но это не сработало", - подытожил экс-глава. СВР.