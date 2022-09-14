Путин хотел наступать 16 февраля, но тогда его почти убедили согласиться на мирный путь, - экс-глава СВР Маломуж
За несколько дней до вторжения в Украину президента РФ Владимира Путина убедили не наступать, но милитаристское крыло заверило его, что "решит вопрос" за дни
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
"Главная ошибка Путина - то, что он пошел в Украину. Мы четко об этом говорили на переговорных площадках. Было два переговорных процесса. Первый - до начала боевых действий и вторжения через неофициальный канал. Концепция Путина была такая - с одной стороны война, которую реально поддерживало милитаристское крыло в его окружении. С другой стороны - постепенное закабаление Украины путем формирования политической оппозиции, экономического давления, информационного формирования пророссийских сил", - рассказал он.
По словам Маломужа, Путин готовился к наступлению 16 февраля.
"По разным оперативным каналам Путина убедили идти не по военному варианту, он поддался, но в течение 3-4 дней милитаристское крыло сказало, что решит вопрос за 3-4 дня. Он склонился, что операцию целесообразно проводить, потому что она будет быстрой - "народ ждет Путина и руководство государства и ВСУ неспособны организовать оборону". Не получилось, полная дезинформация и дезориентация и это основной стратегический провал Путина на перспективу и в отношении России и самого себя. Он поверил в свои амбиции, но это не сработало", - подытожил экс-глава. СВР.
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