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Путин хотел меньше НАТО в Европе, но граница РФ с Альянсом увеличится вдвое, – Столтенберг

21 мартa, 2023 вторник
00:32
Мир

Действия Путина, вторгшегося в Украину с провозглашенной целью иметь меньше НАТО в Европе, привели к совершенно противоположному результату

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в штаб-квартире Альянса с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Гаависто и министром обороны этой страны Антти Кайкконеном.

"Президент Путин ворвался в Украину с провозглашенной целью иметь меньше НАТО в Европе. Он получает с точностью до наоборот. В Европе будет больше НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что и Финляндия, и Швеция подали заявки и получили приглашение стать полноправными членами", – сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией удвоится, а граница между НАТО и Россией увеличится на 1300 километров.

Он отметил, что Финляндия и Швеция уже сейчас имеют новый статус в отношениях с НАТО, в частности, участвуют в заседаниях Альянса, интегрируются в его гражданские и военные структуры.

"Многие члены Альянса дали гарантии безопасности как Финляндии, так и Швеции. Поэтому абсолютно невозможно представить, что против Финляндии или Швеции будет какая-либо угроза без реакции НАТО", – подчеркнул он.

Приветствуя заявления Турции и Венгрии о ратификации членства Финляндии в НАТО, Столтенберг выразил надежду, что эти решения будут приняты быстро.

"Финляндия и Швеция вместе подали заявку на вступление в НАТО. И все члены НАТО пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу на нашем саммите в прошлом году. Но, конечно, главное - чтобы и Финляндия, и Швеция как можно быстрее стали членами Альянса, а не чтобы они присоединились точно в то же время", – сказал Столтенберг. И добавил, что обретение Швецией полноправного членства в НАТО будет в приоритете.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО.
  • 28 июня 2022 года, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. А 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. За исключением Венгрии и Турции, члены НАТО с тех пор ратифицировали протоколы об их присоединении. Анкара блокирует присоединение Швеции, ссылаясь на то, что считает недостаточной борьбу с терроризмом среди претендентов на вступление в НАТО.
  • Эрдоган заявил в Анкаре 15 марта, что его страна будет "соблюдать обещание, которое она дала" относительно вступления Финляндии в оборонный альянс НАТО, а Швеции, вероятно, уже после выборов в Турции.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта сообщил, что его страна решила начать процесс ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Отдельно от Швеции.
Йенс Столтенберг
НАТО
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