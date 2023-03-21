Путин хотел меньше НАТО в Европе, но граница РФ с Альянсом увеличится вдвое, – Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в штаб-квартире Альянса с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Гаависто и министром обороны этой страны Антти Кайкконеном.

"Президент Путин ворвался в Украину с провозглашенной целью иметь меньше НАТО в Европе. Он получает с точностью до наоборот. В Европе будет больше НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что и Финляндия, и Швеция подали заявки и получили приглашение стать полноправными членами", – сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией удвоится, а граница между НАТО и Россией увеличится на 1300 километров.

Он отметил, что Финляндия и Швеция уже сейчас имеют новый статус в отношениях с НАТО, в частности, участвуют в заседаниях Альянса, интегрируются в его гражданские и военные структуры.

"Многие члены Альянса дали гарантии безопасности как Финляндии, так и Швеции. Поэтому абсолютно невозможно представить, что против Финляндии или Швеции будет какая-либо угроза без реакции НАТО", – подчеркнул он.

Приветствуя заявления Турции и Венгрии о ратификации членства Финляндии в НАТО, Столтенберг выразил надежду, что эти решения будут приняты быстро.

"Финляндия и Швеция вместе подали заявку на вступление в НАТО. И все члены НАТО пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу на нашем саммите в прошлом году. Но, конечно, главное - чтобы и Финляндия, и Швеция как можно быстрее стали членами Альянса, а не чтобы они присоединились точно в то же время", – сказал Столтенберг. И добавил, что обретение Швецией полноправного членства в НАТО будет в приоритете.