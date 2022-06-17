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Путин хотел финляндизации НАТО. Вместо этого получил натоизацию Финляндии, - Байден

17 июня, 2022 пятница
20:28
Мир

Президент США убежден, что руководитель РФ приказал бы своим войскам двигаться дальше, если бы Запад стоял в стороне и не помогал останавливать его в Украине

Об этом Джозеф Байден заявил в интервью AP.

В разговоре президент США вспомнил, как Россия в свое время хотела вступить в НАТО. "Вы знаете причину, почему Путин сказал, что собирается вступить (в Альянс, - ред. )? Она заключалась в том, что он не хотел, чтобы они действительно вступали в НАТО. Ну, он хотел такого рода финляндизации НАТО. Вместо этого он получил натоизацию Финляндии".

Байден объяснил свою политику поддержки Украины: "Что бы произошло, когда сильнейшее государство НАТО, организационная структура, которую мы собрали вместе, не среагировала на российскую агрессию (более 100 тыс. военных), которые перешли границу, чтобы попытаться оккупировать и уничтожить культуру целого народа. Что тогда, что произошло бы? Что было бы дальше? О, я боюсь того, что бы произошло дальше. Вы увидели бы хаос в Европе. Вы увидели бы, что они продолжают двигаться. Вы уже видели, что делают в Беларуси. Что было бы в окружающих странах? И в Польше, и в Чехии, и во всех членах НАТО?"

"Я убежден, что если мы позволим Путину пройти, России пройти, он не остановится", – сказал президент США.

  • 15 июня Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $1 млрд, перед тем пообщавшись с Зеленским.

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война с Россией
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