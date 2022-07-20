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Путин хоть и вылез из бункера, но остался в изоляции, - генерал-майор СБУ Ягун

20 июля, 2022 среда
17:08
Мир

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун убежден, что президент страны-агрессора остается в изоляции, хоть он и вылез из своего бункера

Заместитель председателя Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко на телеканале "Еспресо".

"То, что Путин отошел от длинных столов и вылез из бункера, это уже плюс. Но то, что президент РФ остался в изоляции, говорит очень много", - отметил Ягун.

Генерал-майор СБУ добавил, что визиты Путина очень ограничены.

"Путин мало куда выезжает: в Среднюю Азию к своим прихвостням, может еще в Иран, Северную Корею. Или, если попросится, его в Дели примут, хотя далеко лететь и облетать много. Ситуация такова. Не думаю, что он вышел на какой-то значительный уровень в международных отношениях", - заметил Виктор Ягун.

Генерал-майор СБУ отметил, что с Россией не будет никаких переговоров, пока война не закончится.

"Украина четко сказала, что пока Россия не перестанет говорить ультиматумами и не начнет вывод своих войск с нашей территории, ни о каких переговорах не идет речь. Наши партнеры также многое отдали для победы Украины. Даже Германия сказала, что никаких договоренностей не может быть, пока не будет завершена война и компенсированы потери", - подчеркнул Ягун.

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