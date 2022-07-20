Путин хоть и вылез из бункера, но остался в изоляции, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ Виктор Ягун убежден, что президент страны-агрессора остается в изоляции, хоть он и вылез из своего бункера
Заместитель председателя Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко на телеканале "Еспресо".
"То, что Путин отошел от длинных столов и вылез из бункера, это уже плюс. Но то, что президент РФ остался в изоляции, говорит очень много", - отметил Ягун.
Генерал-майор СБУ добавил, что визиты Путина очень ограничены.
"Путин мало куда выезжает: в Среднюю Азию к своим прихвостням, может еще в Иран, Северную Корею. Или, если попросится, его в Дели примут, хотя далеко лететь и облетать много. Ситуация такова. Не думаю, что он вышел на какой-то значительный уровень в международных отношениях", - заметил Виктор Ягун.
Генерал-майор СБУ отметил, что с Россией не будет никаких переговоров, пока война не закончится.
"Украина четко сказала, что пока Россия не перестанет говорить ультиматумами и не начнет вывод своих войск с нашей территории, ни о каких переговорах не идет речь. Наши партнеры также многое отдали для победы Украины. Даже Германия сказала, что никаких договоренностей не может быть, пока не будет завершена война и компенсированы потери", - подчеркнул Ягун.
- 19 июля на встрече в Тегеране президент Турции Эрдоган унизил президента России Путина.
- В тот же день Владимир Путин сказал, что военные РФ отошли от Киева, чтобы создать условия для переговоров с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.79
Покупка 35.79Продажа 36.78
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное