Заместитель председателя Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко на телеканале "Еспресо".

"То, что Путин отошел от длинных столов и вылез из бункера, это уже плюс. Но то, что президент РФ остался в изоляции, говорит очень много", - отметил Ягун.

Генерал-майор СБУ добавил, что визиты Путина очень ограничены.

"Путин мало куда выезжает: в Среднюю Азию к своим прихвостням, может еще в Иран, Северную Корею. Или, если попросится, его в Дели примут, хотя далеко лететь и облетать много. Ситуация такова. Не думаю, что он вышел на какой-то значительный уровень в международных отношениях", - заметил Виктор Ягун.

Генерал-майор СБУ отметил, что с Россией не будет никаких переговоров, пока война не закончится.

"Украина четко сказала, что пока Россия не перестанет говорить ультиматумами и не начнет вывод своих войск с нашей территории, ни о каких переговорах не идет речь. Наши партнеры также многое отдали для победы Украины. Даже Германия сказала, что никаких договоренностей не может быть, пока не будет завершена война и компенсированы потери", - подчеркнул Ягун.

19 июля на встрече в Тегеране президент Турции Эрдоган унизил президента России Путина.

В тот же день Владимир Путин сказал, что военные РФ отошли от Киева, чтобы создать условия для переговоров с Украиной.

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