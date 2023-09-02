Путин хочет затянуть войну, но речь идет о возможности завершить ее как можно скорее, - российский диссидент Яковенко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Война до сих пор ведется асимметрично. Россия бьет по украинским мирным городам и убивает мирных граждан. Украина, в редких случаях, отвечает по военным объектам и уничтожает военные цели РФ. В этом принципиальная разница, и не только в этом. Главное отличие заключается в том, что война в основном продолжается на территории Украины, а не на территории России, поэтому, когда мы говорим о том, что эта война явно затягивается, это затягивание в интересах Путина, и это совершенно очевидно. Украина становится главной жертвой, несмотря на то, что идет наступление. Наступление достаточно успешно, но все же война продолжает вестись на территории Украины, гибнут мирные граждане Украины, уничтожается экономика Украины", - подчеркнул Яковенко.

По словам российского диссидента, речь идет о поставках оружия Украине и о возможности завершить войну как можно скорее.

"Не продлевать ее долго, не продлевать ее в течение нескольких лет, а закончить ее хотя бы в будущем году, и это вопрос выживания Украины. Несомненно, политическая воля руководства Украины, воля народа Украины и Вооруженных Сил достаточна для того, чтобы продолжать эту войну. Но речь идет о том, насколько хватит ресурсов – материальных и человеческих", – подчеркнул Яковенко.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку Украине в ее борьбе против РФ и подчеркнул, что наша борьба определит на десятилетие вперед направление развития мира

CNN сообщает , что Россия и Северная Корея "активно продвигаются" в переговорах по потенциальному соглашению о поставках оружия россиянам для войны в Украине











