Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Путин хочет затянуть войну, но речь идет о возможности завершить ее как можно скорее, - российский диссидент Яковенко
Эксклюзив

Путин хочет затянуть войну, но речь идет о возможности завершить ее как можно скорее, - российский диссидент Яковенко

2 сентября, 2023 суббота
15:00
Война с Россией

Социолог, журналист, признанный в России иноагентом, экс-депутат российской думы Игорь Яковенко отметил, что в интересах Путина затягивание войны

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Война до сих пор ведется асимметрично. Россия бьет по украинским мирным городам и убивает мирных граждан. Украина, в редких случаях, отвечает по военным объектам и уничтожает военные цели РФ. В этом принципиальная разница, и не только в этом. Главное отличие заключается в том, что война в основном продолжается на территории Украины, а не на территории России, поэтому, когда мы говорим о том, что эта война явно затягивается, это затягивание в интересах Путина, и это совершенно очевидно. Украина становится главной жертвой, несмотря на то, что идет наступление. Наступление достаточно успешно, но все же война продолжает вестись на территории Украины, гибнут мирные граждане Украины, уничтожается экономика Украины", - подчеркнул Яковенко.

По словам российского диссидента, речь идет о поставках оружия Украине и о возможности завершить войну как можно скорее.

"Не продлевать ее долго, не продлевать ее в течение нескольких лет, а закончить ее хотя бы в будущем году, и это вопрос выживания Украины. Несомненно, политическая воля руководства Украины, воля народа Украины и Вооруженных Сил достаточна для того, чтобы продолжать эту войну. Но речь идет о том, насколько хватит ресурсов – материальных и человеческих", – подчеркнул Яковенко.

  • Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку Украине в ее борьбе против РФ и подчеркнул, что наша борьба определит на десятилетие вперед направление развития мира
  • CNN сообщает , что Россия и Северная Корея "активно продвигаются" в переговорах по потенциальному соглашению о поставках оружия россиянам для войны в Украине






 

Новости
Украина
Владимир Путин
Военные новости
ракетний удар
оружие для Украины
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Російський обстріл, вибух, Сумщина
1 сентября, 2023 пятница
Россия 1 сентября нанесла террористические удары по 3 учебным заведениям на Сумщине
1 сентября, 2023 пятница
СБУ задержала снайпера, который по приказу ФСБ готовил покушение на командование ВСУ на Запорожье
мобілізація
1 сентября, 2023 пятница
В Украине ограниченно пригодных мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ, однако есть нюансы
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
2 сентября
15:28
Приложение "Дия"
В скором времени в "Дии" появятся еще четыре новых сервиса
15:19
Обновлено
Нобелевский фонд отозвал приглашение послов РФ, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий
15:15
Курс валют 2 сентября: цены на доллар, евро, злотый
15:00
Эксклюзив
В критических случаях Путин сдается под давлением и его угрозы ничего не стоят, - Макфол
14:54
РФ ударила из авиации по Одрадокаменке в Херсонской области: погиб мужчина, есть раненые
14:49
В Бердянске слышали мощный взрыв
14:42
На следующей неделе может обновиться руководство Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, - нардеп
14:36
В России заявили о якобы обстреле Белгородской области: есть погибший
14:24
Россияне обстреляли из минометов Середину-Буду на Сумщине: ранены два энергетика
14:10
В Турции грузовик с песком столкнулся с автобусом: 6 погибших, 42 раненых
14:01
Чтобы остановить контрнаступление ВСУ, россияне поджигают минные поля, - The New York Times
13:56
"Испорть бюллетень": с помощью БПЛА жителей ТОТ призывают игнорировать псевдовыборы
13:51
Белый дом готовится к вероятному импичменту Байдена по инициативе республиканцев, - NBC
13:35
На оккупированных территориях нехватка пресной воды: выдается дозировано только при наличии паспорта РФ
13:33
OPINION
Богдан Буткевич
Движ с Коломойским имеет несколько целей
13:25
Эксклюзив
Независимый политолог Орешкин рассказал, кто в РФ является основной угрозой режиму Путина
13:24
Киберпреступность обойдется Германии в 206 миллиардов евро в 2023 году
13:23
Интервью
Майкл Макфол
Путин больше всего боится потерять Крым, - посол Майкл Макфол в интервью Еспресо
13:15
Продавал гуманитарную помощь для Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера
12:57
Обновлено
В Кривом Роге ПВО сбила российский беспилотник
12:48
"Если у школы не будет генераторов - перейдут на дистанционную форму": в МОН прокомментировали подготовку к зиме
12:08
Обновлено
минкульт
В Раде в ближайшее время назначат нового главу Минкульта
11:59
Индия запустила первый аппарат для исследования Солнца
11:45
Раздавал антиукраинские листовки: в Житомирской области СБУ собрала доказательства против клирика Московского патриархата
11:40
На Харьковщине в результате вражеских обстрелов обесточены 10 тыс. потребителей
11:02
Обзор
Ракета Х-22: все о вооружении, которое Россия использует для террористических атак
11:00
Обзор
США говорят о значительном успехе ВСУ за последние три дня, Украина запустила свою дальнобойную ракету, Маск помог распространять пропаганду РФ. Акценты мировых СМИ 2 сентября
10:55
Эксклюзив
На южном фронте вызревает неприятная ситуация для россиян, - боец ВСУ
10:55
Ермак провел телефонный разговор с Салливаном: обсудили украинское контрнаступление и Формулу мира
10:55
В Украине ожидается сухая погода, однако в западных регионах пройдут дожди: прогноз на 3 сентября от Натальи Диденко
10:43
Стоит ли пить напиток, если в него попала муха, - исследование
10:35
Обновлено
Армия РФ ночью ударила по Херсону: 2 пострадавших
10:17
В Энергоатоме отчитались об уровне воды в ставке-охладителе ЗАЭС: ситуация сейчас стабильная
10:11
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке БПЛА по Белгородской области
10:06
В России горит хладокомбинат
09:30
Коломойский получил подозрение в мошенничестве и легализации имущества
09:29
Meta хочет запустить платную версию в Instagram и Facebook, – WSJ
09:04
"Напряжение ситуации – это тактика россиян": Гуменюк прокомментировала заявления минобороны РФ об атаках на Крымский мост
08:58
Эксклюзив
Минус 7 лодок оккупантов: Гуменюк о потерях врага на южном фронте
08:48
Британская разведка оценила ситуацию на фронте и планы РФ на Купянском направлении
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV