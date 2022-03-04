"Путин хочет захватить юго-восточную часть Украины, а затем начинать переговоры", – бельгийский дипломат

"Их мечта еще с 2014 года – это восстановление Новороссии. Так что для них очень важно захватить Мариуполь и Херсон, который есть на пути в Одессу. Путин хочет закрепить юго-восточный захват, а затем начать переговоры", – сказал Коваль в эфире телеканала Espreso.TV.

Также дипломат добавил: "Украине необходимо закрытие неба и для этого есть разные способы, это делается не только самолетами, это можно делать и противовоздушной обороной. И закрепить этот элемент стоит защитой с земли – ракетами, которые могут сбивать вражеские летательные аппараты. Есть разные возможности , над этим вопросом активно работают".

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Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС погасили, погибших и пострадавших нет.

погасили, погибших и пострадавших нет. Президент Зеленский призвал Запад проснуться и отреагировать на обстрелы россиян Запорожской АЭС: "Государство-террорист прибегло к ядерному террору. Если будет взрыв - это конец Европе"

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