Чешский журналист высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Владимир Путин не восстанавливает Советский Союз, по моему мнению, его амбиции более широкие - свой взгляд он направил скорее на Российскую империю, как таковую. Тогда финнам стоит начать волноваться, как и шведам и чехам", - отметил Соукуп.

Журналист добавил, что агрессивная политика Кремля зашла настолько далеко, что обычно нейтральные Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО.

"С технической стороны Швеция и Финляндия давно тесно сотрудничали с НАТО. Но вступление в Альянс - это более глубокий уровень взаимодействия. Это тоже очень важно с символической точки зрения, ведь Финляндия и Швеция понимают, что все зашло слишком далеко и им необходимо вступить в НАТО. То есть Кремлю следует задуматься, что ему такого удалось сделать, чтобы государства с такими традициями нейтралитета вдруг решили, что игра закончена и необходимо срочно вступать в Североатлантический Альянс", - отметил Ондржей Соукуп.

Недавно Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Парламент страны должен начать обсуждение решения о вступлении в НАТО в понедельник, 16 мая, а во вторник, 17-го, определиться с ратификацией.

После Второй мировой войны Швеция, как и соседняя с ней Финляндия, придерживались геополитического нейтралитета и принципиально отказывались от членства в НАТО.

С момента полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину (с 24 февраля 2022 г.) Финляндия и Швеция решили пересмотреть свои позиции по НАТО. В их адрес уже раздаются угрозы от кремлевских пропагандистов.

Швеция готовится подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс уже во вторник, 17 мая 2022 г.

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