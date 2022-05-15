Путин хочет захватить не только Украину: Финляндия и Швеция тоже в опасности, – чешский журналист Соукуп
Международный обозреватель "Hospodářské noviny" Ондржей Соукуп считает, что амбиции президента России Владимира Путина шире восстановления Советского союза, ведь агрессор хочет также захватить Финляндию и Швецию, чтобы восстановить Российскую империю
Чешский журналист высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"Владимир Путин не восстанавливает Советский Союз, по моему мнению, его амбиции более широкие - свой взгляд он направил скорее на Российскую империю, как таковую. Тогда финнам стоит начать волноваться, как и шведам и чехам", - отметил Соукуп.
Журналист добавил, что агрессивная политика Кремля зашла настолько далеко, что обычно нейтральные Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО.
"С технической стороны Швеция и Финляндия давно тесно сотрудничали с НАТО. Но вступление в Альянс - это более глубокий уровень взаимодействия. Это тоже очень важно с символической точки зрения, ведь Финляндия и Швеция понимают, что все зашло слишком далеко и им необходимо вступить в НАТО. То есть Кремлю следует задуматься, что ему такого удалось сделать, чтобы государства с такими традициями нейтралитета вдруг решили, что игра закончена и необходимо срочно вступать в Североатлантический Альянс", - отметил Ондржей Соукуп.
- Недавно Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Парламент страны должен начать обсуждение решения о вступлении в НАТО в понедельник, 16 мая, а во вторник, 17-го, определиться с ратификацией.
- После Второй мировой войны Швеция, как и соседняя с ней Финляндия, придерживались геополитического нейтралитета и принципиально отказывались от членства в НАТО.
- С момента полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину (с 24 февраля 2022 г.) Финляндия и Швеция решили пересмотреть свои позиции по НАТО. В их адрес уже раздаются угрозы от кремлевских пропагандистов.
- Швеция готовится подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс уже во вторник, 17 мая 2022 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное