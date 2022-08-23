Путин хочет всей Украины: стремится сделать то же, что уже сделал с Крымом, - Борис Джонсон

Политик поделился деталями во время Крымской платформы, транслировавшейся в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы видим, что Путин планирует нападение на новую территорию Украины. Президент России хочет всей Украины. Путин хочет сделать с Украиной то же, что уже сделал с Крымом. Путин разворачивает все больше военных сил в Крыму, что угрожает остальной территории Украины", - отметил Джонсон.

Политик добавил, что с 2014 года Путину нет дела до любых международных правил и соглашений.

"В 2014 году Путин силой начал захватывать территорию европейской страны впервые с 1945 года. Путин проигнорировал то, что Россия сама признавала Крым украинской территорией. Из-за аннексии Крыма люди переживают грубое нарушение человеческих прав со стороны российских оккупационных органов - преследование крымских татар, безосновательные аресты", – заметил Борис Джонсон.

22 августа дипломат Павел Климкин написал, что заявление Владимира Путина о том, что Украина и Беларусь не могут существовать как независимые государства, свидетельствует о том, что российский диктатор хочет заключить новый пакт Молотова - Риббентропа.

23 августа в эфире Еспресо адвокат Николай Полозов рассказал, что Путин предлагает переговоры, потому что хочет оставить за собой оккупированные территории.

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