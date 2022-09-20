Это и есть тот вывод, который Путин сделал из своего фиаско в Самарканде. Многим было интересно, как он относится к тому, что участники саммита не поддержали его в войне с Украиной, что не удалось добиться даже строчки в совместных коммюнике после встречи с председателем КНР, а премьер-министр Индии устроил публичную порку российского президента.

Вот ответ и получен, абсолютно в путинском стиле — продолжать войну. Потому что Путин из тех политиков, которые из худших вариантов всегда выбирают наихудшее решение. Поведение лидеров, на поддержку которых Путин рассчитывал, не только не образумило российского президента – она его взбесило. Теперь он хочет доказать, что способен уничтожить Украину не только западным лидером, ну и восточным. Поэтому отдает приказ думать о том, какими должны быть дальнейшие действия — политические и военные. Первый из этих выводов уже очевиден. Ускорить проведение референдума на оккупированных территориях. Об этом уже говорит и главный глашатай Путина, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, с соответствующими заявлениями выступают и оккупационный органы власти. Это всё неспроста, это новая тактика Путина.

Она состоит в том, чтобы провести референдум, там, где придётся, уже не обращая внимания на то какая часть территории той или иной области оккупирована, не думая об административных границах. Главное – присутствовать на территории того или иного украинского региона, чтобы не получилось так, как с Харьковской областью. Затем объявить эти территории неотъемлемой частью Российской Федерации, а присутствие на них украинских войск – непосредственной угрозой безопасности самой России. И уже с этих позиций шантажировать мир возможным применением ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения.

Завершится ли война после того как оккупированные регионы будут номинально объявлены российскими? Конечно же — нет. Эти регионы Путин хочет превратить в плацдарм для наступления на другие украинские регионы, которые Путин хочет захватить. Точно также как Крым и Донбасс стали плацдармами для вторжения в 2022 году. Остановить Путина может только победа ЗСУ и обрушение его собственного государства — когда бы это не произошло. Других шансов для прекращения развязанной им войны не существует.