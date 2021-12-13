"Путин хочет видеть прокачку газа": Блинкен назвал "Северный поток-2" инструментом давления на РФ

Об этом сообщает Bloomberg.



"Это очень маловероятно или трудно увидеть (работу "Северного потока-2" – Ред.), если Россия возобновит агрессию против Украины, - сказал Госсекретарь США и добавил: На самом деле это источник давления на Россию, поскольку президент Путин хочет видеть, как газ течет этим трубопроводом".



В выходные госсекретарь США побывал в Ливерпуле на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7. Во время встречи с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок обсудил угрозу российской агрессии против Украины.



Кроме этого, главы МИД стран G7 12 декабря приняли заявление "О России и Украине". Она содержит осуждение наращивания группировки российских вооруженных сил у границ с Украиной, а также агрессивной риторики по отношению к Украине.

The G7 FMs call на Россию к de-escalate, pursue diplomatic channels, и увлечение его international commitments on transparency of military activities. Further military aggression against Ukraine would have massive consequences and severe cost in response. https://t.co/hKGMrDZcsV — Ned Price (@StateDeptSpox) December 12, 2021

Напомним, 8 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которых собеседники договорились наказать Россию в случае усиления ее агрессии против Украины.

9 декабря Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг поговорили о результатах переговоров президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, а также о вариантах реагирования НАТО в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины.

Документ также содержит призыв к понижению напряжения и переговоров по дипломатическим каналам. В заявлении упоминается телефонный разговор президентов США и РФ 7 декабря и содержится призыв претворить в жизнь Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта на Востоке Украины.