Об этом пишет Der Shpiegel

Германия должна отправить оружие прямо в зону боевых действий в Украине. Это то, чего немецкое правительство никогда не делало раньше, – сказал Олаф Шольц.

Он убежден, что Владимиру Путину "не должна сойти с рук бесчеловечная война", которую он развязал против Украины. Поэтому, по его словам, введены жесткие санкции против РФ, а также ведется гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

По мнению канцлера, это вызывает политические, нравственные и личностные сложные вопросы, и их следует обсуждать. Шольц сказал: "Мы решили помочь жертвам этой захватнической войны, чтобы несправедливость не победила право, чтобы грубая сила не преобладала как средство политики. В конце концов, это тоже принцип солидарности с более слабыми".

По убеждению канцлера, война ведется не только против Украины, но вообще против ценностей западной демократии. "Война Путина направлена против мирного порядка, возникшего из обязательства "Никогда больше!" после двух разрушительных мировых войн. Он хочет вернуться к закону силы. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах".

26 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Германия не примет навязанный Россией мир. Президент Германии призвал Путина немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским. Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине". Да, цены на зерно в мире выросли, ведь Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна.

Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что в Давосе украинцы планировали услышать, как правительство Германии поможет выиграть войну.

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