English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Путин хочет "вернуться к закону силы". Шольц настаивает на поставке оружия в Украину

Путин хочет "вернуться к закону силы". Шольц настаивает на поставке оружия в Украину

27 мая, 2022 пятница
21:14
война с Россией Олаф Шольц

Германия должна отправить оружие прямо в зону боевых действий в Украине, - заявил немецкий канцлер на Католическом конгрессе в Штутгарте

Об этом пишет Der Shpiegel

Германия должна отправить оружие прямо в зону боевых действий в Украине. Это то, чего немецкое правительство никогда не делало раньше, – сказал Олаф Шольц.

Он убежден, что Владимиру Путину "не должна сойти с рук бесчеловечная война", которую он развязал против Украины. Поэтому, по его словам, введены жесткие санкции против РФ, а также ведется гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

По мнению канцлера, это вызывает политические, нравственные и личностные сложные вопросы, и их следует обсуждать. Шольц сказал: "Мы решили помочь жертвам этой захватнической войны, чтобы несправедливость не победила право, чтобы грубая сила не преобладала как средство политики. В конце концов, это тоже принцип солидарности с более слабыми".

По убеждению канцлера, война ведется не только против Украины, но вообще против ценностей западной демократии. "Война Путина направлена против мирного порядка, возникшего из обязательства "Никогда больше!" после двух разрушительных мировых войн. Он хочет вернуться к закону силы. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах".

  • 26 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Германия не примет навязанный Россией мир. Президент Германии призвал Путина немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским. Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине". Да, цены на зерно в мире выросли, ведь Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна.
  • Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что в Давосе украинцы планировали услышать, как правительство Германии поможет выиграть войну.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Олаф Шольц
Читайте также:
авіаудар
26 мая, 2022 четверг
В Хмельницкой области раздались взрывы
26 мая, 2022 четверг
Польша заставила 700 украинских беженцев вернуть социальные выплаты
гаубиця М777
26 мая, 2022 четверг
Вражескую понтонную переправу через Северский Донец уничтожили гаубицами М777, - Генштаб
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.82
    Покупка 34.82
    Продажа 35.93
  • EUR
    Покупка 36.71
    Продажа 38.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
27 мая
22:21
США ввели санкции против Северной Кореи и двух российских банков, финансировавших ядерную программу КНДР
22:09
Россия и Иран договариваются, как вместе выживать под санкциями
22:06
Аналитика
Сергей Згурец
Блестящее сбитие российского самолета 4-го поколения, отсутствие инновационных подходов к ведению боевых действий со стороны РФ. Колонка Сергея Згурца
22:05
Генерал Ходжес уверяет, что в конце лета украинцы отбросят россиян на позиции 23 февраля
21:54
В Украине в партии шоколадной продукции обнаружили сальмонеллу
21:48
Российский Генштаб отдал приказ о формировании резервных батальонов, - СИТ
21:42
Не похоже, чтобы была надежда на переговоры. В Пентагоне заявляют о неготовности Путина договариваться с Украиной
21:26
Украина обвиняет МАГАТЭ в пророссийской риторике и содействии ядерному терроризму из-за заявлений Гросси на форуме в Давосе
21:24
Эксклюзив
Западная Европа паразитирует под зонтиком безопасности США и Великобритании, - политический аналитик Цыбулько
21:01
В Евросоюзе верят, что консенсуса по эмбарго на нефть из РФ удастся достичь до саммита ЕС 30-31 мая
20:56
Олегу Сенцову присвоили звание штаб-сержанта
20:53
Путин заявил о готовности активизировать обмен пленными, – канцлер Австрии
20:41
На фото защитник Украины
Силы ОТГ "Восток" 27 мая убили до 60 оккупантов, уничтожили БМП, ББМ и артиллерийскую систему
20:40
Вернувшись из-за границы, украинцы сравнили жизнь там и на Родине
20:40
Враг обстрелял из минометов Сумщину
20:39
В Москве не отказались от планов "взять Киев", - росСМИ
20:35
Тяжелое вооружение из США является приоритетом, и оно все ближе к Украине, - Кулеба
20:31
В Херсоне прогремели взрывы
20:24
УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров
20:16
Российские захватчики на Херсонщине похитили супругов крымских татар, - Денисова
20:14
В Литве состоялся "Антипутинский саммит", где обсуждались варианты смены власти и политики в России, - Bild
20:08
Российским СМИ приостановили членство в Европейском сообществе вещателей
20:04
УЕФА будет разводить украинские и белорусские клубы на жеребьевках
19:51
В Болгарии утвердили план перехода на евро с 2024 года
19:43
Юрген Клопп
Забрать финал Лиги чемпионов у России – правильный месседж. Играем этот матч для людей из Украины, - тренер "Ливерпуля" Клопп
19:39
Украина примет участие в саммите министров обороны НАТО
19:37
Путь Украины в ЕС: Зеленский поднимет вопрос получения статуса кандидата на саммите Евросоюза, - ОП
19:36
На фото жилые дома Северодонецка
На околицах Северодонецка идут бои, трасса Бахмут - Лисичанск полностью простреливается
19:29
Более 1,8 тыс. переселенцев получили одноразовую помощь от государства на вокзалах Львова и Днепра
19:22
Эксклюзив
Перспектив на Запорожском направлении у России нет, враг строит 2 линии обороны на оккупированных территориях, - Максим Жорин
19:10
На фото награда, которую вручили Патрону
Пес Патрон получил премию на Каннском фестивале
19:09
Зенитники 95 бригады сбили российский Ка-52 на Харьковщине
19:02
В Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о соли
19:00
Манор Соломон
Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" заявил, что уходит из клуба
18:59
Лиз Трасс
Помогать Украине танками и самолетами вполне законно, - глава МИД Британии Лиз Трасс
18:53
В Орехове на Запорожье снова вводят удлиненный комендантский час на выходные
18:50
На фото военная техника оккупантов
Россияне хотят оттеснить ВСУ от Лимана и наступать на Славянск, - Генштаб ВСУ
18:34
Украина требует от Германии прекратить работу газопровода "Северный поток - 1"
18:29
Факт временной оккупации части Украины не помешает евроинтеграции, - посол ЕС
18:28
"Манчестер Сити" готов продать Зинченко, но хочет солидных денег
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV