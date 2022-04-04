Путин хочет уничтожить Украину как государство, чтобы не возвращать Крым, - Портников

Публицист рассказал об этом в стриме на YouTube- странице "Еспресо.TV".



"После 2019 года, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, у России создалось впечатление, что в Украине теперь слабая власть, которая не сможет сопротивляться давлению и капитулирует перед Москвой. Тогда на встречу в Париже в формате Нормандской четверки Путин соглашался не для того, чтобы о чем-то договориться с Владимиром Зеленским, и не потому, что он собирался выводить войска с Донбасса, или решать какие-либо вопросы, связанные с будущим украинской государственности и восстановлением нашей территориальной целостности", - отметил Портников.



Журналист подчеркнул, что ни о каком восстановлении территориальной целостности Украины не могла идти речь, ведь президент страны-агрессора России Путин четко сказал, что вопрос Крыма закрыт.



"По не очень понятным причинам Путин считал, что когда он встретится с Зеленским, президент Украины перед ним капитулирует. Тогда была выбрана другая стратегия, которая сработала 24 февраля 2022 года. Если не удается принудить украинское руководство к капитуляции, необходимо уничтожить саму Украину. В России считали, что вопрос Крыма, который закреплен в Конституциях обеих стран как их территория, можно решить очень просто: если не будет Украины, не будет проблемы Крыма. Если не будет украинской государственностиили если в Киеве будет стоять марионеточное правительство - они же хотели поставить такое правительство с Януковичем во главе. То есть такое правительство должно было согласиться с российским статусом Крыма", - отметил Виталий Портников.

Напомним, журналист Виталий Портников считает, что материалы о войне России против Украины, зверства россиян убеждают Запад, особенно простых граждан, а не только политиков, что путинский режим должен быть уничтожен .

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании 2005-2010 гг. дипломат Игорь Харченко считает, что убийства гражданского населения, которые Россия совершила в Буче, являются преступлениями против человечности .

А генерал-майор СБУ Виктор Ягун убежден, что смена фамилии Путин на Патрушев, Бортников или еще кого-то ничего не меняет.

В свою очередь политолог Андрей Пионтковский считает, что президент страны-агрессора России Путин уже начал против Запада Четвертую мировую войну, а Украина становится коллективным лидером свободного мира, ведь 12 лет США таким лидером не были.

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